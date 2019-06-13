"Все наши усилия - ради сохранения здоровья липчан"

Как решается кадровый дефицит? На эти и другие вопросы в канун Дня медицинского работника отвечает начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

- Юрий Юрьевич, улучшение качества жизни неразрывно связано с развитием здравоохранения. Какие сегодня здесь «точки роста»?

- В области начата реализация национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого липецкая медицина выйдет на новый уровень качества и доступности. Это предусматривает и внедрение передовых технологий, и использование современного медоборудования.

В 2018 году в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи пролечено за счет средств федерального, регионального бюджетов и средств ОМС 7,5 тыс. человек, в том числе, более 1000 детей. Причем почти половина пациентов - в медицинских организациях области.

Будет и дальше укрепляться сельская медицина, в регионе практически нет населенных пунктов, не охваченных первичной медицинской помощью.

Администрация области уделяет пристальное внимание вопросам развития здравоохранения. Мы очень признательны руководителю региона Игорю Георгиевичу Артамонову за поддержку новых идей. Благодаря дополнительному финансированию медучреждения в ближайшее время получат новое оборудование, в ряде из них начаты капитальные ремонты.

- Какие приоритеты в региональном здравоохранении в деле здоровьесбережения? За счет чего удалось добиться снижения смертности?

- Самый важный раздел - профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни. В минувшем году в области в этом направлении активно реализовывался комплекс мероприятий: в районах проведены профилактические акции для взрослых и детей. Уже несколько лет акция «День здорового сердца» (традиционно в каждую третью субботу) реализуется во всех поликлиниках Липецкой области для взрослого населения. В прошлом году в ней участвовало более 7 тысяч человек.

В рамках диспансеризации в 2018г. обследовано более 200 тысяч человек, впервые выявлено почти 12 тысяч заболеваний. А с мая этого года диспансеризация охватит в 1,6 раза больше жителей региона - лица старше 40 лет будут обследоваться ежегодно.

Сохранить жизнь помогает качественная и доступная медицинская помощь. Уже 10 медицинских организаций области имеют лицензию на оказание высокотехнологичной медпомощи по 17 профилям, причем расположены они не только в Липецке, но и в Ельце.

Новое оборудование (на сумму порядка 50 млн руб.), поставленное Липецкой областной клинической больнице позволило увеличить количество проводимых операций в 1,8 раза. Ожидаемое снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний к 2024 году – на 27%.

- Основной сдерживающий фактор в развитии здравоохранения - кадровый дефицит. Как решается эта общая проблема?

- В регионе создана 3-х этапная система подготовки медработников. Первый этап – профориентационный. Совместно с Воронежским медуниверситетом в школах Липецка созданы 3 медицинских класса, где ребята проходят профильную подготовку. Подобные классы открыты в Ельце (2) и Лебедяни (1). Второй этап - профобразование в медицинских вузах и ссузах, хорошую отдачу дает целевой прием. Сегодня в медвузах обучаются почти 600 «целевиков» и 120 ординаторов. Третий этап – клинический. На базе ЛОКБ создана кафедра практической подготовки липецких студентов-«целевиков». Все это позволит совершенствовать систему закрепления кадров в здравоохранении региона.

Поздравляю всех медицинских работников с нашим профессиональным праздником! Ваша профессия – это каждодневный нелегкий труд, спасающий жизни и несущий добро и свет. Пусть в вашей жизни царит гармония и взаимоуважение. Спасибо, что вы есть!

Владимир КУЛИК. Фото автора.