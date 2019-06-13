2019-06-13T09:51:59+03:00
Общество

Игорь Артамонов закрепился в пятерке лидеров медиарейтинга в ЦФО

В общероссийском рейтинге глава Липецкой области на 26 месте
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Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов по итогам мая 2019 года занимает пятую строчку рейтинга "Медиалогии" среди губернаторов ЦФО. При этом в общероссийском рейтинге он на 26-м месте, улучшив свои позиции за месяц восемь пунктов. Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс "Медиалогии".

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиарепутацию объекта с учетом качественных показателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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