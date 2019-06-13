2019-06-13T13:37:41+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «В регионе ожидается большой урожай ягодных культур»

В Липецкой области уже собрали более 300 тонн земляники
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Превзойти прошлогоднее достижение планируют аграрии региона. Растениеводы рассчитывают собрать более 900 тонн ягод. В 2018 году этот показатель составил 830 тонн.

По словам врио главы администрации региона Игоря Артамонова, Липецкая область возрождает ягодную отрасль, которая традиционно была у нас сильной. С каждым годом площади под ягодными культурами увеличиваются.

Глава региона сообщил: «Производством ягодной продукции в промышленных масштабах в Липецкой области занимаются четыре предприятия в Лебедянском и Усманском районах. С начала июня в хозяйствах собрано больше 300 тонн садовой земляники. Впереди сбор малины, смородины, черноплодной рябины».

Часть ягоды реализуется в свежем виде на торговых площадках Липецкой области и других регионов. Часть отправляется на переработку. К примеру, в Усманском районе садовая земляника подвергается шоковой заморозке. Технология позволяет максимально сохранить пищевую ценность, структуру и аромат ягод.

«Агропромышленный комплекс сегодня в числе наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, – подчёркивает врио главы региона Игорь Артамонов. – В сельское хозяйство приходят технологии завтрашнего дня. Их грамотное использование даёт отличный результат».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В пятницу 10 улиц Липецка останутся без воды, 21 - без света
Под Липецком мужчина получил 5 лет тюрьмы за попытку сбыть наркотики
В Липецке из-за столкновения внедорожника и легковушки встали трамваи
В Липецкой области похолодает и придут грозы
Под Липецком уничтожили 3 боеприпаса времен Великой Отечественной войны
В Липецке на кольце Трубного трамвай сошел с рельсов
В Липецке девушка на «Кии» сбила двоих детей на дороге
В Липецке из-за ремонта на проспекте Победы расширят улицу Папина
Минимальный набор продуктов в Липецкой области с начала года подорожал на 9.3%
Игорь Артамонов: «В регионе ожидается большой урожай ягодных культур»
Липчанин под утро бил ногами припаркованные машины, не давая спать жителям двора
За два дня на дорогах Липецкой области в ДТП пострадали 20 человек
В Липецке из-за собаки столкнулись четыре машины, одна вылетела в кювет
Сбербанк развивает электронное взаимодействие по программе льготного кредитования предприятий АПК
Под Липецком едва не утонул 10-летний мальчик
Игорь Артамонов закрепился в пятерке лидеров медиарейтинга в ЦФО
В Липецке карманник вытащил у женщины кошелек в магазине
Студенты ЛГТУ выиграли на Липецком хакатоне
На праздник в честь Дня России в Липецке пришло более 3000 человек