Игорь Артамонов: «В регионе ожидается большой урожай ягодных культур»

Превзойти прошлогоднее достижение планируют аграрии региона. Растениеводы рассчитывают собрать более 900 тонн ягод. В 2018 году этот показатель составил 830 тонн.

По словам врио главы администрации региона Игоря Артамонова, Липецкая область возрождает ягодную отрасль, которая традиционно была у нас сильной. С каждым годом площади под ягодными культурами увеличиваются.

Глава региона сообщил: «Производством ягодной продукции в промышленных масштабах в Липецкой области занимаются четыре предприятия в Лебедянском и Усманском районах. С начала июня в хозяйствах собрано больше 300 тонн садовой земляники. Впереди сбор малины, смородины, черноплодной рябины».

Часть ягоды реализуется в свежем виде на торговых площадках Липецкой области и других регионов. Часть отправляется на переработку. К примеру, в Усманском районе садовая земляника подвергается шоковой заморозке. Технология позволяет максимально сохранить пищевую ценность, структуру и аромат ягод.

«Агропромышленный комплекс сегодня в числе наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, – подчёркивает врио главы региона Игорь Артамонов. – В сельское хозяйство приходят технологии завтрашнего дня. Их грамотное использование даёт отличный результат».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.