2019-06-13T15:01:58+03:00
Общество

В Липецке 20% водозаборов не соответствуют санитарным требованиям

Основная проблема последних лет - загрязнение воды нитратами
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке 20% водозаборов не соответствуют санитарным требованиямВ Липецке 20% водозаборов не соответствуют санитарным требованиямФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецком горсовете состоялось заседание постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии. Парламентариям рассказали о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения городаа за прошлый год.

По словам представителя Роспотребнадзора Елены Хвенчук, санитарно-эпидемиологическая обстановка в областном центре напряженная. В Липецке находится большая часть источников загрязнения атмосферного воздуха. Они же производят 86% всех выбросов.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в прошлом году специалисты провели около 5 тыс. исследований воздуха, определили 32 химические примеси. Согласно анализу качества атмосферного воздуха, уровень его загрязнения постепенно снижается.

Также депутатам рассказали о качестве питьевой воды в городе. 20% водозаборов не соответсвуют санитарным требованиям. Основная проблема наблюдается на протяжении многих лет - нитратное загрязнение водозаборов. По словам Елены Хвенчук, чтобы вода соответствовала нормам, ее берут из разных водозаборов и смешивают.

Напомним, что в областном центре закрыты все пляжи. Их состояние, как говорят специалисты, еще серьезнее, чем в прошлом году. Так, в 2018 году из 146 проб воды не соответствовало нормативам 135.

ИСТОЧНИК KP.RU

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