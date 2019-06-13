2019-06-13T14:59:41+03:00
Общество

В Липецке отозвали разрешение на стройку высоток, где произошла драка

Строительство 25-этажных домов в ЖК «Авангард» заморожено на неопределенный срок
Лия МУРАДЬЯН
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Разрешение могут получить снова, когда все устранятРазрешение могут получить снова, когда все устранятФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке заморозили скандальную стройку в районе переулка Яблочика, где жители выступали против строительства двух 25-этажных домов в жилом комплексе «Авангард». Жители района несколько раз выходили с протестами на строительную площадку и очередной протест, 8 мая, обернулся дракой.

После чего в дело вмешались правоохранительные органы, власти региона и города. Изначально говорилось, что фирма «Строймастер» возводит высотки совершенно законно. Но после ряда проверок начали всплывать нарушения. Сначала выяснилось, что тяжелая техника едет по дороге, где пролегает газопровод и компанию обязали укрепить участок, что тоже не обошлось без инцидента.

ЖК "Авангард".На площадке нашли нарушения

В ходе проверок также стало известно, что при оформлении документов, во владения «Строймастера» попал участок автомобильной дороги общего пользования, а также несколько соток земли, которая принадлежит городу. Это и стало поводом для отзыва разрешения.

Пока стройка заморожена на неопределенный срок – до тех пор пока строительная компания не переоформит документы и тогда сможет получить разрешение по-новой. Но, как упомянул прокурор области Константин Кожевников на совместном брифинге прокуратуры и СК, в Липецкой области вскоре могу принять новые правила по точечной застройке, по которым ограничат количество этажей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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