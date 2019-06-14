Главное – люди

Задачей стоящей перед «Липецкой областной клинической больницей» (ЛОКБ) является обеспечение жителей Липецкой области качественной современной медицинской помощью. В ЛОКБ работают более 1500 сотрудников и все эти люди искренне стараются помочь тем, кто в их помощи нуждается. Больница имеет новое высокотехнологичное оборудование. Но наличие современного, дорогостоящего оборудования, не означает автоматическую успешность. Успех зависит от тех людей, которые работают на данном оборудовании и внедряют современные высокотехнологичные методики. Работа с кадровым составом является важным аспектом деятельности любого учреждения.

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Администрация "Липецкой областной клинической больницы" отбору и обучению кадров отводит значительное внимание. Ежегодно медицинский персонал учреждения получает возможность продолжить последипломное образование. Врачи и медицинские сёстры проходят профессиональную переподготовку, учатся на сертификационных курсах, участвуют и выступают с докладами на межрегиональных и всероссийских конгрессах, симпозиумах, конференциях.

«В этом году на базе нашей больницы открыта кафедра Воронежского медицинского университета им. Н.Н.Бурденко по организации практической подготовки студентов, - говорит главный врач «ЛОКБ», к.м.н., заслуженный врач РФ Любовь Агафонова. - С сентября 217 студентов будут обучаться по программам высшего образования – специалитет, ординатура и по программам дополнительного профессионального образования».

В течение учебного года обучающиеся смогут получать практические навыки по оказанию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по девятнадцати специальностям терапевтического и хирургического профиля. Это позволит будущим специалистам определиться с выбором медицинской специальности, а администрации ГУЗ "ЛОКБ" спланировать кадровую политику больницы.

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В работе учреждения проводится ежеквартальная практика приглашения ведущих специалистов из кардиохирургических центров г.г. Москвы и Санкт-Петербурга для проведения консультаций.

В больнице создан и с успехом работает сплочённый коллектив профессионалов, позволяющий реализовывать многие задачи, стоящие перед современной медициной. Внедряются в работу новые методики лечения пациентов как терапевтического, так и хирургического профиля, только в этом году внедрено более десяти новых методик. Для помощи пациентам используются и современные цифровые технологии. Расширяется компьютерная сеть больницы. Специалисты больницы имеют возможность на рабочем столе получить все лабораторные и инструментальные данные исследования пациента.

Рабочий день больницы складывается не только из помощи тем пациентам, которые уже находятся в стенах учреждения, но и постоянного контроля за ситуацией с тяжёлыми и неясными в диагностическом плане больными в других больницах города Липецка и области. Ежедневно главным врачом больницы проводятся видеоселекторные совещания с администрацией больниц г. Липецка и районов, на которых обсуждаются пациенты, находящиеся в тяжёлом состоянии, и необходимость участия специалистов ЛОКБ в оказании помощи этим больным. Организуются выезды врачебной бригады. На выездах проводятся консультации тяжёлых пациентов, операции, коррекция проводимого лечения. Ежегодно осуществляется более тысячи таких выездов специалистами больницы. Также осуществляются удалённые консультации (с начала года проведено уже более 200), в том числе и с федеральными центрами Москвы, Санкт-Петербурга, проводятся видеоконсилиумы посредством телемедицинской регионарной сети. В сложных и тяжёлых случаях принимается решение об организации перевода пациента.

Круглосуточно специалисты ЛОКБ своей работой спасают жизни больных, предотвращают раннюю инвалидность, помогают восстановить здоровье.

Фото предоставлены ЛОКБ.