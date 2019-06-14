«Интересы пациента для нас важны прежде всего»

Эффективная деятельность там, где трудятся целенаправленно, на результат, следуя запросам времени. Такого стиля работы придерживаются в Лебедянской МРБ, где последовательно решаются проблемы, накопившиеся в здравоохранении.

- В минувшем году удалось привлечь 7 врачей, с начала года добавились еще двое, в ближайшей перспективе ожидаем еще пополнения, - делится решением проблемы дефицита кадров главврач больницы Алексей Байцуров. – Работаем совместно с муниципалитетом по предоставлению врачам служебного жилья, мы также вошли в программу «Земский доктор», так что постепенно кадровый голод сходит на нет.

В прошлом году в Лебедяни на функциональной основе созданы учебные классы (с 9 по 11-й) на базе 2-й и 3-й школы, в которых будет проходить профильная медико-биологическая подготовка учеников. Для ребят учеба в них станет первым шагом для поступления в медицинский вуз. Подписано соглашение о взаимодействии с Воронежским медуниверситетом (с ним согласовываются учебные программы), будут приезжать и вузовские преподаватели.

- Мы вошли в предуниверсарий Воронежского медицинского университета, и это знаковое событие для нас. У школьников будет возможность получения дополнительных баллов при поступлении в медицинский вуз, готовятся новые кадры, и это радует, - отмечает главврач.

Укрепляется и материально техническая база Лебедянской МРБ – на ее совершенствование за последние полтора года получено порядка 30 млн рублей. И этот «список развития» весьма впечатляющий. Поставлена котельная в с. Троекурово, добавился полностью укомплектованный автомобиль скорой медпомощи и передвижной мобильный комплекс для обслуживания малочисленных населенных пунктов. Кроме того, начат капремонт отделения скорой медпомощи, выделены средства как на приобретение дентального рентгенаппарата, так и для ремонта кровли поликлиники и ремонта отделения женской консультации. И уже до сентября в рамках программы «Бережливая поликлиника» будут переоборудованы регистратура, сделана навигация во взрослой и детской поликлиниках. Растет и доступность оказания медпомощи. В этом году в с. Шовское открыт офис врача общей практики, на следующий год запланировано строительство ФАПа в с. Новое Ракитино.

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- Профилактике заболеваний уделяем особое внимание, - замечает Алексей Байцуров. – Помимо диспансерного наблюдения ведется регулярная выездная работа – это и мероприятия в рамках областной массовой профилактической акции «Эстафета здоровья», и организация «постов здоровья» на предприятиях (с проведением скрининга). Востребованы и «Дни здоровья» с популяризацией ЗОЖ среди населении, активно участвуем и в акциях «Онкодесант», «Здоровое поколение», «Здоровое долголетие» и других, в которых каждый раз бывает порядка 500 участников. Наши медработники собственным примером показывают пациентам пользу здорового образа жизни – у нас есть команда по летним и зимним видам спорта. Каждую субботу у наших сотрудников есть возможность посещения бассейна, причем расходы за счет медучреждения. Все это сплачивает коллектив, и в то же время хорошее средство против профессионального выгорания. Работа врача – это очень нелегкий, морально тяжелый труд. Чтобы отвечать современным требованиям, надо постоянно самосовершенствоваться, быть целеустремленным и укреплять свое здоровье. И конечно же, любить свою профессию – самую важную на землю, потому что она сохраняет жизни людей.

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В канун профессионального праздника от души поздравляю своих коллег, сотрудников за их благородный труд – здоровья им, спокойствия, уверенность в завтрашнем дне, чтобы в семьях их ждали и понимали!

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Владимир КУЛИК. Фото автора.

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