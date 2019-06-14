Под Липецком у браконьеров забрали более 300 кг рыбы

В Липецкой области специалисты отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов с апреля по июнь провели 46 рейдов. В них также участвовали сотрудники регионального Управления Росгвардии, Управления по охране, использованию объектов животного и водных биологических ресурсов, представители общественных организаций.

В ходе проверок выявлено 200 административных правонарушений. Специалисты изъяли у липецких рыбаков и арестовали 602 орудия лова. Среди них, как незаконные - сети, "экраны", так и разрешенные - спиннинги, удочки, но на которые временно введены ограничения. Всего проверяющие изъяли более 300 кг рыбы - карась, плотва, окунь лещ. Рыбу выпускали обратно в водоемы. В большинстве случаев это удалось сделать с наименьшими повреждениями для водных обитателей.

Кстати, во время рейдов были выявлены 2 правонарушения с признаками уголовных преступлений. По одному из них возбудили уголовное дело по ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".