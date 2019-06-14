Депутаты Липецка возмутились, что за охрану в школах платят родители

В эту пятницу, 14 июня, в Липецком горсовете состоялось заседание комиссии. Парламентарии обсудили итоги реализации программы "Развитие образования города Липецка" за 2018 год и текущий период.

Так, в прошлом году в рамках программы повышали доступность и качество услуг в системе общего образования, информировали о реализуемых общеобразовательных программах, совершенствовали отдых школьников, педагогов стимулировали материально и морально. Кроме того, создавались дополнительные места в детсадах и школах. Во многих учреждениях сделали ремонт.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в 2019 году в микрорайоне "Елецкий" сдадут детский сад,а также 7 ясельных корпусов. Также в Липецке построят 3 детсада и еще один ясельный корпус. В этом году свои двери распахнут школы в районе "Манежа" и в микрорайоне "Победа". К 2021 году власти хотят возвести еще 3 образовательных учреждения.

Депутаты горсовета подняли еще одну тему. Парламентарии возмутились, что до сих пор за охрану в образовательных учреждениях платят родители. Кстати, в Черноземье почти не осталось регионов, где бы родители скидывались на охрану школ.

На это председатель департамента образования Александр Мочалов ответил, что вся проблема в отсутствии финансирования. Специалисты ведомства подсчитали, во сколько обойдется охрана образовательных учреждений. Расчет направлен в мэрию для включения в бюджет города.