2019-06-17T09:49:16+03:00
Общество

Игорь Артамонов: «Мы должны вернуть липчанам уверенность в завтрашнем дне»

«Единая Россия» выдвинула Игоря Артамонова в губернаторы Липецкой области
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Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов пойдет на сентябрьские выборы главы администрации региона как кандидат от партии «Единая Россия». Соответствующее решение было принято на партийной конференции путем тайного голосования. Из 107 делегатов в поддержку господина Артамонова высказались 93 партийца. Два других участника праймериз — городской депутат Александр Афанасьев и депутат облсовета Марина Донских — получили по семь голосов.

Перед голосованием каждый из потенциальных кандидатов в кандидаты имел возможность огласить участникам конференции свои главные политические тезисы. Игорь Артамонов остановился на главных вопросах, которые он намерен решать вместе со своей командой. Это демография, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, предоставление квартир обманутым дольщикам, улучшение экологической обстановки в регионе и другие.

- Мы должны вернуть жителям области уверенность в завтрашнем дне, - сказал он с трибуны конференции. - Сейчас они не хотят строить долгосрочных стратегий, инвестировать в собственное развитие. Это путь в никуда. Мы должны предъявить людям тот результат, которого они от нас ждут. Важно общение с людьми. Мы должны отвечать на все вопросы, даже самые непростые. Конечно, не сможем все сделать сразу. Но объяснить почему - обязаны.

Следующим шагом Игоря Артамонова в выборной кампании будет подача документов в избирком для регистрации.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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