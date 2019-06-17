2019-06-17T16:42:25+03:00
Общество

«Ростелеком» помогает малому бизнесу перейти на онлайн-кассыдо 1 июля

«Ростелеком» обеспечил малому бизнесу поддержку в связи с завершающимся сроком перехода на онлайн-кассы
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Согласно требованиям Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (ФЗ-54),индивидуальные предприниматели должны установить и зарегистрировать оборудование в налоговой инспекции до 1 июля.

Цифровой провайдер предложил услугу «Онлайн-касса» с оборудованием от российского производителя. Кнопочное устройство с фискальным накопителем на 13 или 36 месяцев и годом обслуживания у оператора фискальных данных имеет ряд преимуществ. Это недорогое, простое и надежное оборудование. Например, его можно использовать в пути по плохим дорогам и на улице при низких температурах. Кнопочная касса имеет прочную крышку, которая не сломается при замене чековой ленты.

Александр Яресько, директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«По желанию клиент может дополнить устройство сервисом Wi-Fi или 3G-роутером с SIM-картой «Ростелекома», терминалом для банковских карт и сканером штрих-кодов. Есть возможность добавлять и редактировать перечень товаров через сервисное программное обеспечение, которое обновляется бесплатно.Предусмотрен сервис интеграции онлайн-кассы с интернет-магазином. Компания также предлагает услугу подключения эквайринга за 24 часа к расчетному счету клиента в любом банке».

Онлайн-кассу можно приобрести в рассрочку на год. За индивидуальными предпринимателями, которые работают по ЕНВД или на патенте, сохраняется право на налоговый вычет до 18 000 рублей при условии, что они запустят в работу и зарегистрируют в ФНС контрольно-кассовую технику до 1 июля. Те, кто не успеют это сделать, рискуют подпасть под санкции и остаться без налогового вычета.

Подробности о продукте «Онлайн-касса» доступны в офисах продаж «Ростелекома» и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000.

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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