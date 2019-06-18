Игорь Артамонов: «Во власть должны стремиться молодые амбициозные люди»

Второй межрегиональный образовательный форум для молодых госслужащих стартовал в Липецкой области. В нем принимают участие наиболее перспективные и талантливые юноши и девушки, прошедшие психологическую и интеллектуальную систему отбора и рекомендованные органами государственной власти субъектов РФ. Впервые на «Вектор развития» приехали представители Ярославской, Костромской, Вологодской, Калужской и ряда других областей.

Как отметил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов: «Цель форума - проведение адаптационных мероприятий, направленных на профессиональное овладение ценностями корпоративной культуры, успешное включение в служебную деятельность в составе коллектива, развитие мотивации для эффективного исполнения государственных задач». Под руководством ведущих российских экспертов, преподавателей, бизнес-тренеров и наставников участники образовательного интенсива будут совершенствовать навыки командной работы, формирования эффективных деловых контактов, достижения поставленных перед целей.

По словам главы региона, молодых госслужащих ждет насыщенная программа личностного развития, включающая инновационные форматы обучения. Это мастер-классы, тренинги, лекции и дискуссионные клубы. Также запланирована краеведческая образовательная программа, в рамках которой участники пройдут квест и узнают много интересных фактов об историческом и культурном наследии Липецкой области, познакомятся с достопримечательностями региона. Кроме того, в рамках форума запланированы спортивные соревнования и ежедневные утренние занятия экспресс-фитнесом.

Межрегиональный форум «Вектор развития» в прошлом году вызвал большой интерес среди молодых госслужащих Липецкой области, регионов РФ и получил высокую оценку руководителей исполнительных органов государственной власти области и экспертов, молодежных общественных организаций нашего региона. В этом году значительно расширилась география участников и увеличилось их число. Форум является частью образовательной адаптационной программы для госслужащих, которую администрация Липецкой области проводит на постоянной основе. Руководитель региона Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал: «Важно, чтобы во власть приходили молодые амбициозные люди». Изменение системы управления областью он считает первоочередной задачей. «Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Такие управленцы должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры - это залог победы», - уверен Игорь Артамонов. В нынешнем году обучение прошли более 300 человек.