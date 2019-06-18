2019-06-18T09:56:15+03:00
Общество

150 липецких дворов благоустроят в этом году

Новые детские площадки появятся и в частном секторе
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150 дворов благоустроят в этом году в Липецкой области. Из них более 130 дворов - в областном центре. Список дворов, где появятся детские и спортивные площадки, можно увидеть на Яндекс карте. Региональная программа «Год детских площадок» запущена по инициативе врио главы региона Игоря Артамонова. Количество детских площадок, которые планировали благоустроить до конца года за счет средств федерального и областного бюджетов, увеличено в два раза - с 75 до 150.

«В ходе объездов по области, вижу плохое состояние детских площадок. Где - то они устарели, сломалось оборудование, где- то оно вообще отсутствует. Мы изучили эту проблему, пересмотрели ключевые подходы в реализации программ по благоустройству. До 1 ноября на территории области будет построено 150 новых современных детских и спортивных площадок», - сообщил Игорь Артамонов.

Детские и спортивные площадки появятся не только во дворах многоквартирных домов, но и в частном секторе. Также будут обустроены сквер в 12-микрорайоне и общественное пространство на площади Клименкова. В список попали территории, жители которых подавали заявки на благоустройство или лично обращались Игорю Артамонову. Реконструировать дворовые территории будут по нескольким программам. По программе «Формирование современной городской среды Липецка» преобразятся 86 дворов многоквартирных домов на условиях софинансирования (на карте они отмечены зелеными значками). Финансовое участие жителей составит 3% от стоимости дополнительных видов работ, если они будут выбраны жителями.

Программа «Инициативное бюджетирование» (синие значки на карте) позволит горожанам участвовать в разработке проектов благоустройства, а также контролировать их реализацию. В этом году жители 50 дворов, где есть ТОСы, высказали желание вложить в реализацию проектов миллион 200 тысяч рублей – это 6% от общей стоимости благоустройства. Еще 17,8 миллионов рублей должна выделить областная администрация, миллион направят из городского бюджета.

В рамках реализации областной программы «Рубль - на рубль» (эти дворы отмечены на карте желтыми значками) преобразятся сквер на улице Филипченко и территория около Городского дворца культуры в районе Тракторостроителей. Эту субсидию Липецк получает к тем деньгам, которые жители и предприниматели сами вложили в благоустройство.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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