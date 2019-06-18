2019-06-18T11:15:51+03:00
Общество

В Липецке энергетики завышали плату за отопление

Было ли нарушение умышленным, выяснит Липецкое УФАС
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке энергетики завышали плату за отоплениеВ Липецке энергетики завышали плату за отоплениеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В начале этого года липчане пожаловались в ГЖИ Липецкой области и региональное Управление энергетики и тарифов на завышенные цены за отопление. Горожане возмутились суммами, которые им начислили за конец декабря 2018 - январь 2019 года. Оплата производилась на основании показаний общедомового счетчика.

Специалисты ГЖИ и Управления провели ряд внеплановых проверок в Липецком филиале "Квадра". Так, с 1 июля по 31 декабря 2018 года согласно Постановлению Управления тариф на тепловую энергию - 1 843,74 руб. за 1 Гкал. С 1 января по 30 июня 2019 года он увеличился - 1 874,99 руб. за 1 Гкал.

В ходе проверки выяснилось, что последние 5-7 дней декабря были рассчитаны по январскому тарифу. Так, энергетики необоснованно завысили плату за коммунальную услугу.

Далее к делу присоединилось Липецкое УФАС России. Как сообщили в пресс-службе Управления, "Квадра" занимает доминирующее положение на рынке в границах сетей теплоснабжения - компания является единственным производителем тепловой энергии. Так, в действиях филиала налицо признаки злоупотребления доминирующим положением. Липецкое УФАС России возбудило дело в отношении компании по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, что региональная Госжилинспекция уже обязывала "Квадру" сделать перерасчет платы за отопление жителям многоквартирных домов Липецка. Однако, в компании не спешили этого делать. В Арбитражный суд Липецкой области поступило 131 заявление от "Квадры" с просьбой признать недействительными Предписания ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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