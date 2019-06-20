2019-06-20T12:15:38+03:00
Общество

«Ростелеком» собрал жителей Задонского района Липецкой области на празднике двора

Жители Задонского района Липецкой области провели июньские выходные на семейном празднике двора от «Ростелекома»
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На мероприятии специалисты компании познакомили гостей с технологией GPON (Gigabit Passive Optical Network) на скорости до 1000 МБит/сек, а также продемонстрировали цифровые решения «Интерактивное ТВ», «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

Константин Скребцов, житель Задонского района:

«Компания «Ростелеком» – молодцы! Отличный праздник организовали. Очень удобно, что рядом с домом можно получить ответы на все интересующие вопросы. Мне подробно рассказали о сервисе «Интерактивное ТВ» с возможностью управления просмотром, и я оставил заявку на подключение».

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Подобные праздники позволяют нам быть ближе к своим клиентам. В личном общении мы можем рассказать более подробно о существующих услугах и технологических новшествах, которые разрабатывает «Ростелеком» как провайдер цифровых услуг и решений».

GPON (оптика в квартиру) – это одна из самых современных технологий доступа в интернет на скорости до 1000 МБит/сек, которая предусматривает прокладку кабеля прямо до квартиры или частного дома. Это гарантирует стабильную скорость соединения и возможность подключения к Сети сразу несколько услуг одновременно.

Сервис «Интерактивное ТВ» позволяет гибко настроить процесс просмотра телевизора, получив дополнительный комфорт. Решение включает такие интерактивные функции, как постановка эфира на паузу, возобновление просмотра в удобное время, а также возможность перемотки и сохранения любимых программ в архив до трех дней.

Реклама Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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