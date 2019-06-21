2019-06-21T15:49:39+03:00
Общество

Новые спортивные достижения «академиков»

Представительницы Липецкого филиала РАНХиГС снова проявили себя на спортивном поприще
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Преподаватель физической культуры и спорта Митина Людмила и бывшая выпускница академии Юлия Лосева заняли высокое 5-е место на крупном турнире «Комус Fest» по пляжному волейболу в Ростове-на-Дону. Этот тандем уже демонстрировал хорошие результаты ранее, но перерыв в их совместных выступлениях составил целых 7 лет.

Впрочем, сыграли так, словно и не было долгой паузы. На групповой стадии они обыграли соперниц из Ростова-на-Дону, Таганрога и Москвы. В 1/8 финала липчанки победили еще одну ростовскую команду – 2:1.

Соперницами наших землячек в четвертьфинале стали профессиональные волейболистки. Им и достались призовые места. Однако, пятый итоговый результат – хороший старт для наших спортсменок. Особенно приятно, что, не смотря на активную преподавательскую деятельность, преподаватель кафедры ГиЕД Людмила Митина вернулась к спортивной карьере, показав отличный пример студентам.

«Комус Fest»-2019 будет состоять из трех этапов. Следующий этап в Ярославле 6-7 июля наши участницы пропустят, а в соревнованиях в Самаре 14-18 августа постараются добиться высоких результатов.

Реклама Фото предоставлено Липецким филиалом РАНХиГС

ИСТОЧНИК KP.RU

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