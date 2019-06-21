2019-06-21T16:39:33+03:00
Общество

В Липецкой академии РАНХиГС завершились курсы разговорного английского Perfect English

Под руководством канд. филол. наук, доцента кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Ю.Е. Чурсиной слушатели получали лексико-грамматические знания и умения, совершенствовали навыки свободного общения на повседневные темы на английском языке
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Особый акцент делался на изучении особенностей межкультурного этикетного взаимодействия в повседневно-бытовой сфере, а также навыках ведения переписки в разных жанрах на английском языке, как в формальном, так и в неформальном стилях взаимодействия.

Ребята моделировали и разыгрывали коммуникацию в ситуациях встречи и расставания с англоязычным собеседником, посещения магазина и ориентирования на местности за рубежом, посещения врача, обмена впечатлениями о событии, поддержания беседы и многих других. Различные формы проведения занятий: индивидуальные, парные, групповые задания, коммуникативные и ролевые ситуации, тестирование, ролевые игры, - позволили отработать навыки коммуникативного поведения во время беседы, проведения интервью, телефонного общения, освоить языковые правила повествования, описания и рассуждения. Такой опыт студентам обязательно пригодится для развития карьеры. Ведь сегодня, как известно, знание иностранного языка является обязательным для успешного менеджера или экономиста.

По итогам освоения программы курсов слушатели получили сертификаты РАНХиГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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