2019-06-21T17:07:52+03:00
Общество

Из казны Липецка на ремонт дорог направят более 100 млн. рублей

Бюджет города увеличился на полмиллиарда рублей
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липецкие депутаты внесли поправки в бюджетЛипецкие депутаты внесли поправки в бюджетФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В эту пятницу, 21 июня, в Липецком горсовете состоялась комиссия по бюджету и муниципальной собственности. Парламентарии внесли очередные поправки в городской бюджет на этот год. По информации пресс-службы горсовета, по доходам и расходам казна увеличилась на 526 млн. рублей. Большая часть средств - безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов. Около 100 млн. - доходы города. Так, по доходам бюджет составит 13,5 млрд. рублей, по расходам - 14,3 млрд. рублей. Дефицит - 858 млн. рублей.

64 млн. рублей мэрия предлагает выделить на дошкольное образование. Более 83 млн. рублей - технопарку "Липецк". 40 млн. - на капремонт ДК "Студеновский", здания под муниципальный музей и ДШИ №1. 20 млн. хотят направить на создание площадок накопления ТКО. 42 млн. - на реконструкцю футбольных полей с искусственнным покрытием на стадионе "Литейщик" и ФОК "Пламя". На перевозку дачников - 25,4 млн. рублей.

На ремонт дорог выделяют более 100 млн. рублей. На благоустройство дворов - 50 млн. Еще 20 млн. рублей хотят выделить на ремонт улицы Тельмана, 2,5 млн. - на диагностику с разработкой проектно-сметной документации Сокольского путепровода. 1 млн. рублей нужен на разработку проекта по строительству сетей водоснабжения в переулке Дружный.

Также в бюджете есть деньги на ремонт асфальта в детских садах и школах, покупку оборудования для медицинских кабинетов в образовательных учреждениях, разработку проекта для строительства ледового катка по улице Космонавтов, благоустройство Нижнего парка, капремонт "Городского дворца культуры" и установку пандуса.

Кстати, депутат Николай Быковских поинтересовался, почему "Технопарку" вновь выделяют такую внушительную сумму. Притом, что за 7 лет там сменилось 6 директоров. На что главный финансист мэрии ответила - это восстановенные остатки 2018 года и их нужно потратить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Липецкой академии РАНХиГС завершились курсы разговорного английского Perfect English
Под руководством канд. филол. наук, доцента кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Ю.Е. Чурсиной слушатели получали лексико-грамматические знания и умения, совершенствовали навыки свободного общения на повседневные темы на английском языке
Кидаются ножами и стульями: в Новосибирске лесбиянки-разведенки не могут поделить квартиру
Проблемы женской парочки разбирают и полицейские, и прокуратура, и суд. В непростые отношения водительницы троллейбуса и ее любовницы-кондукторши вник и корреспондент «КП»
Легавые, что ведут по следу: кинологической службе МВД России исполняется 110 лет
21 июня 1909 года в нашей стране впервые был создан "Российской империи питомник полицейских собак". Больше века четвероногие наряду с людьми защищают покой граждан, помогают в поисках преступников и без вести пропавших
Новости 24
С понедельника в Липецке изменится маршрут нескольких автобусов
В субботу 5 улиц Липецка останутся без воды, а в садоводческих товариществах отключат свет
Липчан приглашают расчистить от мусора Силикатные озера
В Липецке 8 лет расследовали загадочную смерть мужчины с проволокой на шее
В Липецкой области появилась новая техника для восстановления лесов
В Липецке будут судить отчима, закопавшего тело годовалой малышки на кладбище домашних животных
Липецкие врачи рассказали, как распознать тепловой и солнечный удар у ребенка
В кафе на Сырском Руднике изъяли 15 бутылок контрафактной водки
В Липецке мошенники обманули риелтора на 2 миллиона рублей
Вице-мэр Липецка покинула свой пост
Достижения агропромышленного комплекса представлены на выставке «День поля – Липецк 2019»
В Липецке автомобиль на бешеной скорости зацепил автобус и врезался в легковушку
Липецкий центр поддержки одаренных детей «Стратегия» отмечен в Министерстве просвещения РФ
Липчанка отдала почти миллион рублей мошенникам
Липчанин обманул пенсионерку из Тульской области на 15000 рублей
Сбербанк запустил электронную регистрацию договора купли-продажи у застройщика
Под Липецком мопедист вылетел в кювет и погиб
В Липецке за один вечер спасли тонущего парня и девушку
Из-за митинга в Липецке ограничат продажу алкоголя
В Липецке двое парней украли на железной дороге больше полтонны металла
В Липецке около 100 работников «Свободного Сокола» вышли на митинг
Эксперты выяснили, откуда в Липецке появился запах навоза