Из казны Липецка на ремонт дорог направят более 100 млн. рублей

В эту пятницу, 21 июня, в Липецком горсовете состоялась комиссия по бюджету и муниципальной собственности. Парламентарии внесли очередные поправки в городской бюджет на этот год. По информации пресс-службы горсовета, по доходам и расходам казна увеличилась на 526 млн. рублей. Большая часть средств - безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов. Около 100 млн. - доходы города. Так, по доходам бюджет составит 13,5 млрд. рублей, по расходам - 14,3 млрд. рублей. Дефицит - 858 млн. рублей.

64 млн. рублей мэрия предлагает выделить на дошкольное образование. Более 83 млн. рублей - технопарку "Липецк". 40 млн. - на капремонт ДК "Студеновский", здания под муниципальный музей и ДШИ №1. 20 млн. хотят направить на создание площадок накопления ТКО. 42 млн. - на реконструкцю футбольных полей с искусственнным покрытием на стадионе "Литейщик" и ФОК "Пламя". На перевозку дачников - 25,4 млн. рублей.

На ремонт дорог выделяют более 100 млн. рублей. На благоустройство дворов - 50 млн. Еще 20 млн. рублей хотят выделить на ремонт улицы Тельмана, 2,5 млн. - на диагностику с разработкой проектно-сметной документации Сокольского путепровода. 1 млн. рублей нужен на разработку проекта по строительству сетей водоснабжения в переулке Дружный.

Также в бюджете есть деньги на ремонт асфальта в детских садах и школах, покупку оборудования для медицинских кабинетов в образовательных учреждениях, разработку проекта для строительства ледового катка по улице Космонавтов, благоустройство Нижнего парка, капремонт "Городского дворца культуры" и установку пандуса.

Кстати, депутат Николай Быковских поинтересовался, почему "Технопарку" вновь выделяют такую внушительную сумму. Притом, что за 7 лет там сменилось 6 директоров. На что главный финансист мэрии ответила - это восстановенные остатки 2018 года и их нужно потратить.