2019-06-24T12:33:45+03:00
Общество

Руководство «Флинта» опровергает сообщение о закрытых в кинотеатре зрителях

Жители Липецка пожаловались в соцсетях на нарушения правил пожарной безопасности
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане пожаловались на кинотеатрЛипчане пожаловались на кинотеатрФото: Архив "КП"
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В этот понедельник, 24 июня, липчане пожаловались на грубые нарушения пожарной безопасности в одном из кинотеатров Липецка. В соцсетях появился пост, который вызвал бурю эмоций у интернет-пользователей. По словам автора, она с ребенком пошла в кинотеатр «Флинт» на мультфильм. После показа зрителей ждал неприятный сюрприз.

- Все стали выходить, а двери заперты, причем все. Запасной выход тоже, - пожаловалась в соцсетях липчанка. - Мы и стучались, и кричали. Никто нас не слышал. Мультик давно закончился, шли титры. Потом экран погас. Я чего только не подумала, даже была мысль, что может горит ТРЦ и все убежали. Звонить начала в администрацию «Флинта» - тишина, трубку не брали. Уже паника начала накатывать, ребенок 6 лет тоже испугался. В итоге, парень( спасибо ему большое) провел рукой сверху двери, там небольшая щель была, и нашел то ли кнопку, то ли с внешней стороны шпингалет поддел. И дверь открылась. Никого вокруг не было.

Женщина добавила, что хотела написать о случившемся администратору, однако не нашла на сайте контактов. По номеру телефона дозвониться тоже не смогла. Интернет-пользователи возмущены не меньше, чем автор поста. Комментаторы советуют липчанке писать жалобы в вышестоящие инстанции.

Как сообщила «КП-Липецк» старший помощник прокурора Липецкой области старший советник юстиции Татьяна Ткачева, если данный факт имел место, необходимо обратиться в прокуратуру. В обязательном порядке проведут проверку и примут самые жесткие меры, вплоть до приостановления деятельности кинотеатра.

В администрации кинотеатра слова липчанки опровергают.

- Двери у нас никогда не закрываются, - рассказала «КП-Липецк» управляющая в кинотеатре «Флинт» Инна. – В мае мы прошли проверку, все нормы пожарной безопасности выполняем. Запасной выход – есть щеколда, которая легко открывается. Если такое случилось, почему она не подошла к администраторам? У нас возле каждой двери стоит администратор. Есть билетеры, бармен. Все телефоны доступны. Никаких жалоб к нам не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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