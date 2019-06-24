Студенты Липецкой академии приняли участие в деловой игре «Конкуренция на товарных рынках»

Организатором игры стала канд.экон. наук, доцент кафедры ГМСиМ Анна Шурупова. Ассистировали в проведении мероприятия преподаватели Гурина М.А. и Коротаева Е.Ю. В ходе игры студенты узнали много нового о конкуренции и даже смогли применить эти знания в практической ситуации.

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Игра началась с разминки в холле Академии. Затем все участники были поделены на 12 команд, каждой из которых была отведена определенная роль. Студенты выступали в качестве производителей, потребителей, банкиров и даже государства. На рынке действовали два завода по производству «собачек лего». При взаимодействии поставщиков, банка, посредников заводы должны были произвести товар, который бы удовлетворил потребителя. Целью каждой команды было достижение своей собственной выгоды при взаимодействии с другими участниками.

В ходе игры студенты смогли почувствовать на себе влияние рыночной конкуренции. Все студенты проявили креативность, находчивость и умение работать в команде. Команды были настолько увлечены игровым процессом, что не заметили, как прошло время.

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В конце мероприятия были подведены итоги, и были выявлены лучшие команды, которые смогли успешнее всего выполнить поставленную перед ними задачу. При подведении итогов студенты использовали фасилитационную доску , на которой были собранны групповые идеи по поводу конкуренции и её роли на товарных рынках. Когда участников попросили высказать свое мнение об игре, все ответили, что получили массу положительных эмоций, а также новые знания и умения, которые могут пригодиться им в будущей профессии.

Реклама Фото предоставлено Липецкой академией РАНХиГС