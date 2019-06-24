2019-06-24T15:35:33+03:00
Общество

«Ростелеком» реконструировал часть системы оповещения в Липецкой области

«Ростелеком» завершил второй этап модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) в Липецкой области
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В декабре 2018 года соответствующий контракт заключили цифровой провайдер и Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области. За шесть месяцев специалисты компании полностью заменили передающий радиоканал, а также подключили современное серверное оборудование на пунктах управления РАСЦО. Кроме того, было модернизировано 92 сиренных объектов и установлено 70 речевых пунктов системы оповещения.

Астахов Сергей, начальник ГОБУ «Управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области»:

«Информирование населения об опасности и нестандартных ситуациях – главная задача системы централизованного оповещения. На основании Федерального закона «О гражданской обороне» и в рамках госпрограммы по защите населения от чрезвычайных ситуаций модернизация РАСЦО проводится во всех регионах нашей страны. В Липецкой области оборудование эксплуатируется уже более 20 лет и требует обновления. Решить задачу нам помогает «Ростелеком» как наиболее компетентная цифровая компания».

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Замена передающего радиосигнала и реконструкция оборудования РАСЦО – важный этап в укреплении безопасности региона. Специалисты «Ростелекома» обеспечили бесперебойную связь между центрами управления и пунктами оповещения, численность которых увеличилась на треть. Теперь жители региона будут моментально оповещены о надвигающейся чрезвычайной ситуации, смогут оперативно отреагировать на угрозу и обезопасить своих близких и имущество».

Региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО) предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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