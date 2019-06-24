Школа сахарного диабета - для всех желающих

Из них всего 3 тысячи с диагнозом 1 тип диабета (врожденный, имеющий наследственную генетическую предрасположенность). А вот диабет 2 типа стал острой медико-социальной проблемой! Это заболевание напрямую сопряжено с ожирением, причины которого всем хорошо известны - снижение физической нагрузки, малоподвижный образ и неправильное питание. Диабет 2 типа не разовьется, если сохранять нормальную массу тела, даже у человека к нему предрасположенного. Похудев на 10% от своей массы тела (если она избыточная), риск развития сахарного диабета падает в разы!!! Сейчас диабет 2 типа встречается даже у детей. Каждый год прибавляется 2-3 тысячи пациентов с этим диагнозом. Сахарный диабет это неблагоприятный фон для других заболеваний. Повышается риск развития гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта. Не стоит забывать и о поражении прямых органов –мишеней, приводящих к потере зрения, патологии почек с развитием хронической почечной недостаточности, синдрому "диабетическая стопа" и ампутации нижних конечностей в итоге.

- Сахарный диабет это серьезное заболевание, которое как ни одно другое, требует ежедневной дисциплины пациента и достаточных знаний, - говорит эндокринолог, врач высшей квалификации Елена Тамбовская. - Какие причины вызвали заболевание, его признаки, чем нужно проводить замер глюкозы в крови, как часто это необходимо делать, как питание влияет на показатели? Ответы на эти вопросы невозможно получить на пятнадцати минутном приеме у врача. Поэтому для больных сахарным диабетом, их близких людей и всех желающих уже больше 25 лет работают бесплатные Школы диабета на базе медицинских учреждений. Хочу обратить внимание, что это не профилактическая акция, как воспринимают многие, а один из элементов лечебного процесса.

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Как работает Школа сахарного диабета

Среди желающих пройти Школу диабета формируются группы, и согласовывается расписание занятий. Записаться можно по телефону (4742) 55-26-05. Для пациентов 2 типа диабета, которые находятся на лечении таблетированными препаратами предусмотрено 4 лекции по 40-60 минут (в зависимости от активности слушателей). Первое занятие, как правило, вводное, где помогают сформировать верное представление о болезни. На втором занятии говорят о "Диетотерапии". Важно понимать, что это не просто набор рекомендаций и наставлений врача, о том какую пищу можно есть, а какую нельзя. Здесь Вам объяснят, как повышает глюкозу в крови тот или иной продукт, как этого не допустить. А если это все же случилось, что может сделать сам пациент без участия врача! На третьем занятие пациентам рассказывают о том, какие современные сахаропонижающие препараты существуют, как они работают, через какое время они начинают действовать, что от них ожидать и какие от них бывают побочные эффекты. Ведь необходимо понимать, что чрезмерное снижение глюкозы в крови не только обостряет все имеющиеся заболевания (у пожилых людей это чревато возникновением инсульта и инфаркта миокарда), но и может привести к летальному исходу. И еще одно занятие посвящено теме острых осложнений сахарного диабета - это состояние пациента с "высоким" и "низким" сахаром. Как они возникают, как нормализовать глюкозу, в каких случаях необходима незамедлительная помощь врача, а главное, как не допустить подобных ситуаций.

- В наше время объем знаний в медицине просто огромный, - продолжает руководитель Школы сахарного диабета Елена Тамбовская. - Иногда врачи других специальностей просто не знают многих тонкостей, которые связаны с диабетом того или иного типа. Поэтому в этом вопросе, пациент может и должен быть грамотнее очень многих врачей. Школы диабета помогают достичь реального успеха в трудной борьбе с болезнью. Многие люди, страдающие диабетом, добиваются успехов в карьере, женщины рожают здоровых детей и остаются работоспособны, дети без каких либо проблем оканчивают школу и высшие учебные заведения. То есть это люди, которые реализовали себя в семейном и личном счастье. Разумеется, это большая победа медицины, но этот успех не состоялся бы без участия пациента и его достаточной грамотности. Как пример конкретного результата - у нас есть пациент, который вообще ушел от сахаропонижающих таблетированных препаратов, то есть он соблюдает только диету и у него идеальные "сахара". Из моего личного опыта я могу сказать, что назначая какое-то лечение, необходимо, что бы врач смог донести, зачем он это делает и какого результата хочет достичь. И если пациент его понял, если пациент это принял, то главный шаг на пути к успеху сделан!

Светлана ВАСИЛЬЕВА. Фото Владимир КУЛИК и из архива «КП».