«Цель аграрной политики региона – комплексное развитие АПК»

Что важно в подготовке кадров и какова польза частной науки? Об этих и других темах мы беседовали с начальником областного управления сельского хозяйства Олегом Долгих.

- Олег Валентинович, тема экспорта российской с/х продукции звучит все громче – насколько она важна для Липецкого региона?

- Самые большие изменении в Госпрограмме развития сельского хозяйства 2013-2020 гг. (которая продлена) связаны с нацпроектом экспорта продукции АПК, и направлений здесь много. В осенне-зимний период мы провели ряд форсайт-сессий с аграриями, наметили путь среднесрочной перспективы развития АПК региона. В наше время горизонты долгосрочного планирования просчитать весьма сложно и малореально. Если бы 10 лет назад сказали, что будут такие объемы экспорта с/х продукции в регионе – не поверили бы, ведь только за последние 3 года они выросли в 4,6 раза. И этой теме власти области уделяют особое внимание. Как отметил на совещании субъектов ЦФО в Туле врио губернатора Игорь Артамонов, разработан региональный проект «Экспорт продукции АПК», где предусмотрен значительный рост экспорта растительных масел (в 2024 г. область планирует поставить более 200 тыс. т) и зерна. Потребность российского продовольствия в мире не исчезнет никогда, и липецкая продукция здесь вносит свой достойный вклад.

- А каким направлениям еще будет уделяться внимание?

- Повышению производства и качества зерна, в 1-ю очередь продовольственной пшеницы, которую липчане традиционно поставляют в московский регион, также пивоваренному ячменю и кукурузе. Стратегическое направление – сахарная свекла (в прошлом году произвели более 900 тыс. т сахара), которая является драйвером развития всего растениеводства. Ни в одном направлении не произошло такой модернизации, как по сахарной свекле. И сейчас стоит задача перейти от разговоров о зависимости от импортных семян сахарной свеклы к производству их в России. Скоро начнется строительство семенного завода компании КВС, которая укоренилась на нашей земле. Мы хотим замкнуть цикл по сахарной свекле – от семян до сахара и всех производств переработки.

За последние годы «взрыв» масличных культур. Они тоже станут драйвером роста растениеводства в Липецкой области на ближайшие 10 лет. Компания ЭксОил, занимающаяся у нас переработкой подсолнечника, намерена построить в ОЭЗ «Тербуны» производство по глубокой переработке сои и рапса. Кроме них в регион вошла известная компания «Эфко» с мощным инновационным проектом по переработке масличных культур. Будет увеличено как производство подсолнечника, сои, рапса, льна масличного, так и внедрение новых сортов, дающих масло, близкое по качеству к оливковому. Кстати, у нас в Долгоруково единственный в РФ завод по переработке масличного льна.

К нам приезжали на переговоры коллеги из Белоруссии, Израиля, Голландии, были бельгийцы и индийцы, которых принимал руководитель региона. Конкуренция за рынки сбыта в мире высока, и мы будем укреплять свои позиции.

- Какова нынче общая концепция развития сельского хозяйства в регионе?

- Сейчас у нас в аграрном секторе нет такого, что находится в упадке. Просто одни направления (масличные культуры и сахарная свекла) развиваются опережающими темпами, другие (производство говядины, молока) менее интенсивно. Для нас важно комплексное развитие всего АПК области – это и производство сельхозпродукции и социальное развитие села, рост зарплат аграриев и подготовка кадров. Понимаем, что АПК должен давать отдачу в бюджет, поэтому будем уделять больше внимания переработке продукции на месте. И все это должно сочетаться с экологией. Возможно, что-то и будет подтягиваться, но это не значит, что другим позициям будет меньше внимания. Аграрный сектор будет развиваться по всем направлениям без исключения.

- Как обстоят дела с кадрами, их подготовкой, есть ли дефицит?

- Больших проблем с кадрами эти годы не испытывали, те специалисты, которые высвобождались при реорганизации хозяйств, нашли свою нишу. Но сохранится ли такое положение через 5-10 лет? Поэтому кадры необходимо готовить. Довольны ли мы качеством подготовки специалистов? Не всегда. Ознакомившись с подготовкой в техникумах региона, мы понимаем, что устарели и сами программы, и материально-техническая база. Но такое положение дел не должно влиять на уровень подготовки кадров. Есть ли где их обучить? Да. У нас есть прекрасная база на предприятиях, и мы рассчитываем перенести акцент с чисто теоретического образования на практику (дуальное обучение). Все наши техникумы, училища заключили договоры с базовыми предприятиями на прохождение производственной практики. И еще важный момент – человек не останется на селе, если у него не будет жилья и хорошей зарплаты. То есть, нужны и хорошее обучение, и условия для работы, и социальный лифт.

Сейчас еще один тренд - огромное количество предприятий, которые оказывают услуги по агрономии, ветеринарии и т.д. – от чтения лекций до практической помощи. И если в советские времена были такие командировки «для помощи на местах», то чаще по разнарядке и без особого толка. Сейчас же дело поставлено на профессиональные рельсы, и хозяйства получают реальную квалифицированную помощь.

- Насколько у нас развита частная наука, какова ее отдача?

- Частная наука есть по всем направлениям, это факт. Вопрос в том, как она должна сочетаться с государственной, но у нас делают вид, что частной науки нет…

Почему бы не заработать тому же селекционеру (не на дотации), который произвел семена? Ведь доходит до смешного. Селекционер Геннадий Михайлович Полетаев, за которым не стоят корпорации, нет бюджетного финансирования, создал сорт, который по Липецкой области «порвал» сорта всех научных учреждений – это нормально? К его сорту «Скипетр» ни одно российское научное учреждение не имеет отношения. Недавно проводили совещание по семеноводству – доля «Скипетр»а более 30 %, сорта пшеницы «Льговская-4» и «Московская-56» - до 10 %. У нас огромное число (больше 100) научных учреждений, занимающихся озимой пшеницей. И думается, что здесь надо обсуждать не Г.М. Полетаева с его «Скипетром», а остальных – там что-то не так. А селекционеру сказать спасибо, он показал пример, как надо работать.

- Тема семеноводства всегда злободневна, какая сейчас ситуация?

- Семеноводство – это доходная отрасль, оборот семенных компаний очень серьезен. Но если посмотреть и сравнить наши компании и даже плохонькие восточноевропейские, то у нас семеноводство осталось совхозно-колхозным. Мы хотим, чтобы был кластер – научные предприятия и наши хозяйства, было единое направление. Речь о том, чтобы в семеноводстве уйти от самообеспечения, зайти на рынки соседей – и эта тема развивается.

На территории нашей области высеваются сотни сортов и гибридов. Как вести их семеноводство? Наше видение – перейти к созданию крупных семенных компаний по примеру западных – есть семенной завод, принадлежащий научному учреждению, лучше частному, есть фермеры – и это акционерное предприятие или семеноводческий кооператив. Должна быть взаимосвязь. Создадим ли мы свои семена сахарной свеклы? Никогда, пока сахарные заводы России не войдут акционерами в институт сахарной свеклы в Рамони, пока в семенах сахарной свеклы не будут заинтересованы производители сахара.

- Инвестиционный аграрный рынок региона достаточно насыщен. Придут ли еще новые инвесторы?

- Надеюсь, в скором времени появятся инвесторы, которые будут заниматься глубокой переработкой зерна. У нас немало разных вертикально интегрированных холдингов – у них десятки тысяч гектаров пашни, заводы по переработке продукции растениеводства и животноводства. Но кто наладил серьезную глубокую переработку чего либо? А ведь это очень перспективная тема. Из зерна можно получать сухую клейковину, глюкозно-фруктозный сироп, крахмал, биополимеры, другие побочные продукты… И если раньше заниматься этим было преждевременно, то сейчас мы уже созрели. Так что задач много, будем работать и развиваться.

Владимир КУЛИК. Фото автора.