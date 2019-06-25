Новый мэр Липецка: «У города есть серьезные проблемы, которые нужно решать»

В этот вторник, 25 июня, Евгения Уваркина стала полноправным мэром Липецка, она набрала 25 голосов и обошла Татьяну Трубачеву, за которую проголосовали 4 депутата. В ходе сессии, еще переда началом тайного голосования, парламентарии заметили, что у Уваркиной было преимущество на конкурсе, поскольку она исполняла обязанности мэра 2 месяца.

Отвечая на вопросы журналистов, Евгения Юрьевна отметила, что будет использовать этот опыт. Судя по концепции развития города, на первый план новый мэр ставит жителей Липецка.

«Люди должны хотеть приехать в город, а не уехать из него», «Мы должны слышать людей», «Искреннее и бережливое отношение к людям», «Поставить человека в центре внимания» – такие фразы звучали в выступлении нового градоначальника.

Новый мэр ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН

Не исключено, что в Липецке скоро появится новая площадка, где жители смогут вести диалог с чиновниками.

– Мы думаем о создании отдельного департамента, который будет действовать с территориальными органами самоуправления, – ответила Евгения Уваркина на вопрос «КП-Липецк» о взаимодействии с людьми. – Руководители округов и их команды должны будут перестроить работу, чтобы более активно и качественно общаться с жителями. Площадка для общения будет и в информационном пространстве. Мы анализируем все возможные варианты, включая сайт администрации, чтобы он был удобен для жителей и для бизнеса.

В полноправной должности Уваркина в первую очередь намерена решить проблему с очистными сооружениями и инженерными сетями, отойти от точечной застройки и сформировать правильную работу с активными гражданами.

Евгения Уваркина в должности мэра.

Новый градоначальник заявила, что намерена вывести Липецк в число лучших городов России. В планах на ближайшие пять лет: увеличить продолжительность жизни до 78 лет, снизить бедность, сформировать устойчивый средний класс. Также Липецк станет городом пилотных проектов. А вот грядут ли в администрации города кадровые изменения в ближайшее время, новый мэр не рассказала. При этом отметила, что будет перестраивать взаимодействие между департаментами.

ДЛЯ СПРАВКИ

Евгения Уваркина родилась 30 мая 1974 года в поселке городского типа Омсукчан, Магаданской области. В 1977 году семья переехала в Липецк. В 1996 году окончила Липецкий эколого-гуманитарный институт по специальности: «Экономист». Также получила образование в Международном независимом социальном университете по специальности: «Менеджмент». В 1997 году основала сельскохозяйственную компанию «ТРИО».

Занимала должности председателя совета директоров ассоциации сельхозтоваропроизводителей Липецкой области, руководителя наблюдательного совета СПССК «Объединенные производители молока» и председателя комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной Палаты РФ. В марте 2017 года вошла в состав Общественной палаты РФ.

29 марта 2019 года предыдущий градоначальник Сергей Иванов в последний рабочий дань назначил Уваркину первым заместителем мэра, и она исполняла обязанности мэра до выборов. Замужем, есть шестеро детей.