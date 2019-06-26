"Все наши усилия - ради сохранения здоровья липчан"

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- Наш регион активно участвует в нацпроектах, что предусмотрено решить в рамках их реализации в сфере здравоохранения?

- Наша основная задача - обеспечить каждому жителю области доступное и эффективное медицинское обслуживание. На территории области с 2019 по 2024 годы предусматривается реализация национального проекта «Здравоохранение». В его рамках будет выполнено 7 региональных проектов. Главная их цель – достижение к 2024 году средней продолжительности жизни 78 лет, к 2030 году – свыше 80 лет.

Практически каждого жителя области коснется проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи», где мы планируем:

- повысить доступность медицинской помощи;

- увеличить число «бережливых поликлиник»;

- повысить охват граждан профилактическими медосмотрами.

Задачей проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - развитие профилактики, внедрение современных схем лечения и модернизация лечебно-диагностической базы профильных стационаров. Наша цель здесь -

снизить смертность от болезней системы кровообращения не менее чем на 2 тысячи жизней.

При выполнении проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» будет создана региональная сеть из 6 центров амбулаторной онкологической помощи, оснащенных современным диагностическим оборудованием. Кроме того, улучшится материально-техническая база областного онкологического диспансера. Он будет не только переоснащен, но и получит новый операционный блок с отделением анестезиологии и реанимации.

Проект, посвященный развитию детского здравоохранения, направлен на улучшение материально-технической базы детских поликлиник, повышение квалификации кадров.

«Обеспечение системы здравоохранения квалифицированными кадрами» - проект, говорящий сам за себя, он направлен, прежде всего, на устранение дефицита кадров в первичном звене.

Создание единого цифрового контура в здравоохранении – еще один важный проект. По завершении его все медицинские организации будут работать в едином цифровом пространстве. «Цифровой контур» не просто переводит весь имеющийся в медорганизациях документооборот в компьютер, он включает в этот процесс и пациентов, что создает принципиально новые возможности для контроля своего здоровья.

- Для людей очень важны качество и доступность оказания медпомощи. Что для этого предпринимается в регионе?

- Организация работы учреждений здравоохранения в Липецкой области непрерывно совершенствуется. Одно из направлений развития - бережливое производство. Основная цель бережливых технологий - повышение доступности медицинской помощи путем оптимизации внутренних процессов работы поликлиник. Сокращаются потери времени и ресурсов, с которыми ежедневно сталкиваются как посетители, так и медицинский персонал. В 2017-2018 годах на нашей территории начали работать 15 поликлиник и поликлинических отделений, использующих бережливые технологии. В текущем году их количество возрастет до 37, в следующем году все 52 поликлиники и поликлинических отделения будут охвачены новыми технологиями организации медицинского обслуживания. А главный наш ресурс – это кадры, настоящие профессионалы, отдающие себя полностью любимому делу, спасающие жизни и сберегающие здоровье липчан. В регионе, напомню, сегодня трудятся 3812 врачей и почти 11 500 средних медработников, из числа работающих медиков 105 человек удостоены почетного звания Заслуженный врач и Заслуженный работник здравоохранения, у 125 человек ученые степени кандидата и доктора медицинских наук.

Профессия медицинского работника уникальна и благородна. Пусть ваши сердца никогда не черствеют. Дарите людям надежду, веру в исцеление!

Владимир КУЛИК. Фото автора.