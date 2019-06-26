Игорь Маковский: «Энергетики определили путь развития – это применение новых технологий»

Делегация ПАО «Россети Центр», управляющей организации ПАО «Россети Центра и Приволжья» (входят в ГК Россети), с 6 по 8 июня приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. Генеральный директор Игорь Маковский подвел итоги рабочей поездки в Санкт-Петербург, рассказал о первом этапе программы цифровой трансформации, и о стратегии энергетиков на ближайшие годы.

«Это безрисковая история»

- В рамках форума вы планировали обсудить ход реализации первого этапа программы цифровой трансформации, запланированной на 2019 - 2030 годы? Могли бы вы подвести итоги этой беседы? Чего уже удалось добиться в Черноземье?

- Петербургский международный экономический форум – это определенный знак качества. Эта площадка предполагает особую ответственность по отношению ко всем достигнутым здесь договоренностям.

Указом президента в мае 2018 года нам, как сетевой компании, было поручено заниматься вопросом цифровой трансформации. Уже в декабре совет директоров компании «Россети» утвердил концепцию, была создана первичная программа – сегодня она запущена в реализацию.

На форуме с коллегами мы обсуждали статус по этому масштабному проекту: мы приступили к проектированию и уже во втором полугодии 2019 года планируем начать реализацию основных мероприятий. К ним относится изменение подхода к оперативно-технологическому управлению, создание 29 единых центров управления сетями (они заменят 534 районных диспетчерских пункта), создание системы энергомониторинга, монтаж в точках поставки «умного» коммутационного оборудования. Все это обеспечит 100% наблюдаемость распределительной сети и возможность дистанционного управления.

Как раз в некоторых регионах Черноземья мы пилотируем данные проекты. Мне бы хотелось отметить Белгород, Воронеж, Липецк – это передовики, они идут с опережением графика.

- «Цифровизация электросетей» предполагает большие инвестиции: расскажите, сколько заложено средств на развитие данной программы в Черноземье?

- Основной принцип, который применяется при реализации программы цифровой трансформации, - это принцип возвратности всех инвестиций. В рамках региона либо в рамках района мы рассматриваем совокупность всех мероприятий, которые в конечном итоге дают нам системный эффект: через производственные показатели, через сокращение количества аварий и времени их ликвидации, через снижение операционных затрат.

Был определен горизонт окупаемости – не более десяти лет. Поэтому первый этап предполагает реализацию уже апробированных технологий. Это безрисковая история. Одновременно мы начинаем пилотировать перспективные технологии – те, которые влияют на производственные показатели, но при этом по ним еще не подтвержден рассчитанный эффект.

В целом по 20 филиалам «Россети Центр», «Россети Центра и Приволжья» на реализацию первого этапа до 2024 года заложено порядка 60 млрд рублей. Практически половина от этих средств будет направлена в регионы ЦФО. Мы отобрали субъекты, которые опережающими темпами пройдут цифровизацию, – это Белгород, Воронеж, Курск. К 2021 году основную часть работ в этих областях мы уже завершим.

«Энергетики – это исполнители воли потребителей»

- В официально опубликованной «Концепции цифровой трансформации» говорится, что одними из основных вызовов для вас является увеличение темпов роста тарифов для конечного потребителя. Скажите, потребители будут платить больше из-за цифровизации?

- Вызов у нас все-таки немного другой: мы хотим, чтобы у всех нас постоянно был свет. Конечно, как следствие, возможно увеличение темпов роста тарифа. Но мы вместе с потребителями понимаем, что тариф сегодня достаточен. Поэтому энергетики выбрали другой путь развития – это применение новых технологий, современных компетенций, переход на цифровую трансформацию.

Энергетики должны работать не по принципу «быстро ликвидировать», а «спрогнозировать и предупредить». Даже если случится какое-либо ЧП, то автоматика определит нужный участок, характер повреждения и переключит потребителей на резервные линии. Так мы все получаем бесперебойное энергоснабжение, а потери снижаются в разы.

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- Также у вас был запланирован ряд рабочих встреч с главами субъектов Российской Федерации, на территории которых работают «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье». Какие вопросы вы обсуждали?

- Невозможно реализовать эти проекты без взаимодействия с властью. Когда мы проводили оценку состояния готовности регионов, то мы опирались на четыре признака: техническое состояние электросетей, компетенции персонала в наших филиалах, финансовая готовность и, конечно, уровень взаимодействия с региональной властью.

Я честно говорю, что энергетики на любой территории – это исполнители воли потребителей. О том, что хотят люди, мы узнаем либо напрямую, либо от представителей власти, которые отвечают за социально-экономическое и инвестиционное развитие региона.

С первого же дня форума мы перезагрузили отношения со всеми руководителями субъектов. Я благодарен, что главы регионов очень внимательно относятся к взаимодействию с энергетиками, понимая, что мы даем один из основных инфраструктурных ресурсов.

Мы встретились с губернаторами, с которыми уже подписаны соглашения еще в прошлом году, есть руководители, с которыми мы сегодня заключили договоры. Все руководители регионов дают положительную оценку той работе, которая проходит в рамках цифровой трансформации.

И главная новация этого форума в том, что мы продлили до десяти лет границы наших взаимоотношений с региональной властью. Это позволит сделать важный взаимный прогноз на период окупаемости проекта.