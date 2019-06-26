Без «детектива»* в онкологии не обойтись

Сегодня это мощный лечебный центр, где оказывается высокотехнологичная медпомощь. В 2018 году здесь проведено более 5300 операций, 2149 человек получили лучевую терапию, свыше 165,3 тыс пациентов посетило поликлинику ЛООД. Здесь отличная аппаратура, а оказываемая помощь - на уровне столичных Центров. В регионе выявляемость рака на «ранних» стадиях больше, чем по стране, выше и число онкобольных, живущих пять и более лет.

- За последние годы онкология шагнула вперед в разных направлениях - иммуноонкология, протонная терапия, развитие малоинвазивной хирургии и т.д. Но успешность лечения зависит от высококлассной работы тех, кто обычно «не на виду». Специалисты параклинических служб помогают в постановке диагноза, не обойтись без анестезиологов и реаниматологов, службы радиологии…всех не перечесть. А вместе они составляют нашу силу, потенциал, от их слаженности зависит всё, - отмечает главврач ГУЗ «ЛООД», д.м.н. Сергей Шинкарев.

И речь сейчас о тех, кто «за кулисами», их много, они все очень нужны и важны.

А без точных данных именно этих специалистов лечение вообще не начинается.

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Заглянуть внутрь

С помощью тонкого волоконного эндоскопического прибора врач-эндоскопист видит изнутри внутренние трубчатые и полостные органы.

- Это нечто вроде «детектива» в медицине – мы ищем патологии, заболевания, беспокоящие пациента, - замечает зав. эндоскопическим отделением Наталья Кукушкина. – С помощью приборов мирового уровня проводим визуальный осмотр, видим архитектонику слизистой, проводим забор материала, сканируем прилегающие органы и ткани. Основная задача – найти минимальные изменения слизистой, чтобы начать наиболее раннее лечение. Кроме того, есть возможность и оперативного эндоскопического лечения.

Специальность трудоемкая, здесь трудятся фанаты своего дела, на которых огромная ответственность. Ведь задача эндоскописта – не только «увидеть», а поставить точку – выходить пациенту дальше на консилиум или сниматься с диспансерного учета.

В отделении трудится 4 опытных врача (стаж каждого свыше 20 лет), владеющих всеми методиками исследований. За год здесь проводится свыше 2 тысяч исследований колоноскопии, более 4 тысяч – гастроскопии, свыше 1 тысячи - бронхоскопии.

«Мозговой центр»

Без диагностики нет и лечения. Онкозаболеваний известно множество, и чрезвычайно важно точно определить характеристики новообразования по кусочку ткани. Окончательный диагноз, «вердикт», ставит морфологическая диагностика – в ЛООД ей занимается отделение из 3 врачей и 5 лаборантов.

- Работа интеллектуально емкая, напряженная, профессия исследовательская, надо очень много знать и постоянно учиться, мы работаем «глазами и мозгами», - отмечает врач-паталогоанатом Ольга Васина. - Мы наглядно видим, что при правильной постановке диагноза и назначенном лечении люди даже при злокачественных образованиях живут с хорошим качеством жизни 20-30 лет. Отделение оснащено самым современным оборудованием. Последние годы занимаемся также уточняющей диагностикой, впереди организация и генетической лаборатории.

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По высоким стандартам

Непрерывное самосовершенствование - неизменный стиль работы ЛООД, успехи которого признаны в федеральных Центрах. Из разных регионов онкологи приезжают сюда на мастер-классы, а пациенты - получать современное лечение.

- Мы гордимся, что у нас высококлассные специалисты европейского уровня, - отмечает зам.главврача по медчасти Белла Чехоева. - В наших научных и клинических достижениях большая заслуга главврача, который является «движителем» для наших докторов. Впереди огромные перспективы и напряженный труд, где все подчинено спасению и улучшению качества жизни пациентов.

*англ. detect — открывать, обнаруживать

Владимир КУЛИК. Фото автора.