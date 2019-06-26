«Педиатры – это особая каста врачей»

В многопрофильном медучреждении, оказывается специализированная помощь в плановом и экстренном порядке всем 220 тыс детям Липецкой области. В больнице 15 отделений, через которые ежегодно проходит свыше 16,5 тысяч детей, в структуру медучреждения входит и поликлиника на 500 посещений в смену.

.

Для повышения качества и доступности медпомощи

В 2018 году в больнице открыто новое, отлично оснащенное нейрохирургическое отделение, которое сегодня одно из передовых по внедрению современных медицинских технологий. Это позволило сократить вывоз юных пациентов в федеральные центры, теперь уникальные операции проводятся на месте. Об успехах нейрохирургов говорит и то, что они удостоены премии им. Семашко за высокий профессионализм и освоение инновационных технологий. Еще больше возможностей появится с вводом в строй нового хирургического корпуса, строительство которого намечено в следующем году.

- У нас также очень хорошая выявляемость по онкологии. Здесь трудятся прекрасные специалисты, итоги 2018 г. показывают, что мы стали меньше отправлять детей в федеральный Центр Димы Рогачева, который нам доверяет, консультирует и отправляет детей на дальнейшее лечение к нам, - отмечает главврач больницы Сергей Голобурдин. – С начала года начали оказывать паллиативную помощь в амбулаторных условиях. Для этого выделены необходимые средства для оснащения, в том числе и оборудованный в полном объеме автомобиль. А с вводом в строй нового корпуса планируем на нашей базе открыть паллиативное отделение. Управление здравоохранения оказывает нам постоянную поддержку, надеемся, что все наши проекты будут реализованы.

Тесный контакт и с «федералами», и с районами

Работа с федеральными Центрами, как пояснил главврач, идет постоянно, и формы ее различны. Это и телеконсилиумы при сложных патологиях, и приглашение ведущих кардиохирургов (из Пензы, Центра им. Бакулева) по отбору пациентов для дальнейшего оперативного лечения. За этот месяц уже осмотрено более 100 детей, осенью запланирован второй приезд кардиохирургов. Регулярны контакты и с другими специалистами из федеральных Центров - они приезжают делиться опытом освоения инновационных методик.

Давно и успешно применяется система телемедицинских консультаций с районами. В этом году в 2 раза увеличилось количество выездных форм работы – в Липецке и районах области работают «выездные поликлиники», где квалифицированную помощь оказывают профильные специалисты больницы. Мы участвуем во всех акциях по повышению мотивации населения к здоровому образу жизни, проводимых областным управлением здравоохранения.

Значительно экономить время и одновременно повышать качество работы помогает использование IT-технологий. За последние три года закуплено свыше 100 компьютеров, внедрена система архивации и передачи изображений (PACS), активно используется IP- телефония.

.

Особенная категория

Новейшие технологии и оборудование, безусловно, необходимы, но в работе врача, особенно детского, не обойтись без душевности, чуткости, понимания…

- Педиатры - это особая каста врачей. Они испытывают большое психологическое напряжение, ведь общаются одновременно с ребенком и его семьей, - замечает Сергей Голобурдин. – А малыш попросту еще не умеет говорить, не понимая в чем дело. И когда оказываешь помощь маленькому существу, осознаешь, что от твоего умения, профессионализма зависит жизнь крохи – это колоссальная ответственность. Этой гуманной профессии, которая невозможна без любви к детям, надо отдавать себя полностью, нести добро, которое должно быть бескорыстным. Молодежи желаю удачи и приходить работать к нам, в государственное здравоохранение – для них здесь отличные перспективы.

Владимир КУЛИК. Фото автора.