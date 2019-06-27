«Предпринимателям нужно преодолеть страх неизвестности – мы их поддержим»

В Липецкой области просматривается четкая тенденция улучшения бизнес-климата. Сегодня малый и средний бизнес в регионе – это более 40 тысяч субъектов и свыше 125 тысяч работающих граждан – четвертая часть всех занятых в экономике.

- Наша задача – дальнейший рост числа людей с предпринимательскими амбициями. Чтобы как можно больше их проходило через сито различных обучающих программ, находя себя в маленьком или более серьезном бизнесе, либо став самозанятым. В стране настал период выхода малого бизнеса на новый виток, и это массовая история, - отмечает начальник регионального управления по развитию малого и среднего бизнеса Жанна Хайрединова.

В регионе весьма амбициозные планы по дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса. Здесь важны 3 показателя, которые намечено достичь к 2024 году. В их числе – рост количества занятых в секторе малого бизнеса (со 125 тыс. до 161 тыс.), увеличение доли малого бизнеса во внутреннем региональном продукте с 24% до 32,5% . Кроме того, это и рост субъектов малого бизнеса ( с 21 до 135 предприятий), выведенных на экспорт. Достижение этих важных показателей, как отметила Жанна Хайрединова, будет зависеть от устранения барьеров, мешающих развитию предпринимательской деятельности, реализации ряда региональных проектов:

- Мы ожидаем всплеска регистрации самозанятых, для ЛПХ (их достаточно много) это станет простым шагом, нежели регистрация в качестве ИП. Расширится доступ к льготному кредитованию (в этом году оно под 8,5%), рассчитанным, в том числе, и для пополнения оборотных средств. В 2019 году увеличены суммы субсидий начинающим предпринимателям с 300 тыс. рублей до 500 тыс. В производственном секторе компенсируются затраты по модернизации производства до 3 млн. рублей, по лизинг-гранту – до 2 млн. рублей.

Третий региональный проект – акселерация (доращивание) субъектов малого, среднего бизнеса, тех, кто может идти в новые ниши или на экспорт. В рамках акселерации создаем Центр «Мой бизнес» на улице Кузнечной,8 (откроется до конца года – авт.), в котором будут расположены все структуры, занимающиеся поддержкой предпринимательства. Работа Центра будет организована по принципу «одного окна», он станет единой площадкой живого общения с бизнесменами. Еще один важный региональный проект – популяризация предпринимательства с широким привлечением СМИ. Обучающие программы будут доступны для различных категорий граждан.

Какие же первые шаги нужно сделать тем, кто решил стать предпринимателем? С чего начать, чем заняться?

- Необходимо обраться в Центр поддержки предпринимательства, где можно бесплатно получить консультацию и записаться на обучение – это и разовые семинары, и длительное обучение, - рекомендует Жанна Хайрединова. – Следующий этап – либо вкладывание собственных средств, либо обращение в Фонд поддержки малого, среднего бизнеса для получения льготного займа. Если же выбранный вид деятельности подходит под субсидии, то предприниматель ее получит. Один из главных тормозов начинающих бизнесменов – страх неизвестности, и все меры поддержки как раз направлены на то, чтобы развеять туман сомнений. Успешный предприниматель отличается тем, что старается докопаться, разыскать нужную информацию для развития бизнеса – про субсидии, рынки сбыта. Синоним предпринимательства – это активность и предприимчивость.

Как нам рассказали в Управлении, в 2019 г. останутся все 20 видов финансово-кредитной поддержки, будут разрабатываться и новые субсидии для поддержки внутреннего туризма, женского и социального предпринимательства. Помимо этого, появится и электронный ресурс – дорожная карта по поддержке, включая координацию в закупках.

Владимир КУЛИК.