Депутаты выбрали новым мэром Липецка Евгению Уваркину

Знаковая сессия Липецкого парламента прошла во вторник, 25 июня. В этот день депутаты проголосовали за Почетных граждан, которые внесли наибольший вклад в развитие города, и выбрали мэра Липецка.

Всего на пост Главы города претендовали 9 человек. Двое не смогли собрать полный пакет документов. Одна из участниц отозвала документы. После презентации программы развития города, конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов: и.о. мэра Липецка Евгению Уваркину и заместителя главы Добровского района Татьяну Трубачеву.

Перед тем, как удалиться на тайное голосование, депутаты поздравили обеих претенденток с выходом в финал и дали им слово. Татьяна Трубачева обозначила концепцию развития, как «Липецк – город возможностей». Заvглавы Добровского района вывела на первый план развитие экономики, конкурентоспособности города, рост инвестиций и человеческого потенциала. Также в основу ее концепции легли задачи, указанные в Послании президента.

А вот Евгения Уваркина «поставила» на людей, фундаментом ее концепции стали липчане. Она представила программу, в которой может принять участие каждый житель Липецка. Основная цель концепции Уваркиной под девизом «Липецк – город «пилотов» – устойчивый рост качества жизни населения. В ее выступлении звучали такие фразы, как «Люди должны хотеть приехать в город, а не уехать из него», «Мы должны слышать людей», «Искреннее и бережливое отношение к людям», «Поставить человека в центре внимания».

От депутатов было немало вопросов и замечаний к обоим кандидатам. Так, парламентарии заметили сходство концепции Татьяны Трубачевой с программой развития Череповца. Замглавы Добровского района ответила, что не видит ничего плохого в том, чтобы перенимать хороший опыт других городов. Вице-спикер горсовета Евдокия Бычкова заметила, что концепция в целом позитивная, но в ней не хватает конкретики – нет цифр и точных результатов, которых достигнет Липецк под руководством Трубачевой. Также депутаты спрашивали, как она намерена решать проблему с отсутствием парковок и развивать инвестиционные проекты.

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У Евгении Уваркиной спросили, как она намерена решать ситуацию с переселением из аварийного жилья, какие показатели считает главными для оценки эффективности ее работы и работы администрации, как она намерена снижать уровень бедности, как планирует взаимодействовать с горсоветом и многое другое.

Спикер Игорь Тиньков обратил внимание на плохое состояние городских общественных пространств. На территории Городища выгорел газон, и эту проблему нужно решать. Также Игорь Тиньков указал на другие территории, которые нужно благоустраивать к 75-летию Победы – площадь Победы и площадь Героев. Фёдор Жигаров спросил, как Евгения Уваркина относится к муниципальной собственности.

Вопросов было много, дискуссия затянулась более чем на час, спикеру даже приходилось призывать депутатов к порядку. В итоге за Уваркину проголосовали 25 депутатов, за Татьяну Трубачеву отдали 4 голоса. 9 депутатов проголосовали против всех. Впервые мэром Липецка стала женщина.

– Никаких коллизий, которые мешали бы нам работать, у нас нет, есть личное понимание, – прокомментировал спикер парламента Игорь Тиньков настрой на работу с новым мэром. – Хочется, чтобы Евгении Юрьевне удавалось решать те задачи, которые ставят перед ней липчане. Надеюсь, у нее все получиться.

Также знаковым событием стал выбор Почетных граждан, за которых липчане голосовали чуть больше месяца. На это звание претендовали ветеран Андрей Самсонов, бывший председатель Липецкого горисполкома Валерий Бородин, руководитель «Театра танца «Казаки России» Леонид Милованов и заслуженный врач РФ Людмила Кириллова. По итогу голосования памятные знаки и удостоверение «Почетного гражданина города Липецка» получат Андрей Самсонов и Валерий Бородин в День города.

Лия МУРАДЬЯН. Фото автора.