На месте пожара в Воронежском заповеднике со стороны Усмани нашли следы поджога

Во вторник, 25 июня, на территории Воронежского заповедника вспыхнули сразу два пожара, один со стороны Воронежской области, второй – со стороны Липецкой, в Усманском лесничестве.

Во втором случае, как сообщает пресс-служба заповедника, пожар начали тушить спустя 40 минут. Пожар заметили в 15.00, но техника заповедника была на другом пожаре с воронежской стороны, поэтому в 15.15 запросили помощь МЧС Липецкой области и подразделения ОСАУ «Лесопожарный Центр».

Огонь распространялся по торфяному болоту, из-за чего тушить пожар было сложнее: прогорал торфяник и пламя перекидывалось на сухую траву. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на деревья. Спустя 3 часа, в 18.20, пожар локализовали, а полностью потушили его в 2 часа ночи 26 июня.

Пожар тушили до ночиФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

– Причина возгорания устанавливается: возможно, это поджог, – отметил директор Воронежского заповедника Анатолий Тарасов, руководивший операцией по тушению. –На месте возгорания найдена бутылка и обугленная зажигалка. Мы написали заявление в полицию, которая и займется выяснением обстоятельств возникновения пожара.

Во время пожара никто не пострадал. Сейчас эксперты подсчитывают ущерб заповедной территории от пожара, при этом учтут, какие средства ушли на борьбу с огнем, а также ущерб растениям и животным.