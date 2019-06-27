XI летняя Спартакиада Россети Центр Россети Центр и Приволжье объявлена открытой

Мероприятие собрало более 500 спортсменов-энергетиков из регионов Центральной России и Приволжья.

С началом спортивного праздника участников поздравил генеральный директор Россети Центр Россети Центр и Приволжье Игорь Маковский. Он подчеркнул особую значимость мероприятия для многотысячного коллектива работников. «Это масштабное, яркое, зрелищное мероприятие, является воплощением одного из важнейших приоритетов социальной политики компании - популяризации среди нашего большого дружного коллектива физкультуры, спорта, здорового образа жизни» - отметил он.

Участников Спартакиады также поддержал председатель первичной профсоюзной организации Россети Центр Виктор Аблезгов.

В соревнованиях этого года участвуют 16 команд, которые будут бороться за звание лучших в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, шахматах, мини-футболе и волейболе. Итоги спартакиады будут подведены 28 июня.

*- С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную привязку.

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