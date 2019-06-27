Липецкие преподаватели удивили столичных гостей

Вот и преподаватели Липецкого филиала РАНХиГС сели за парты, чтобы пройти обучение у столичных гостей из головной Академии. Сели и уже приготовились активно скрипеть ручками, но московская команда во главе с Ириной Апыхтиной. директором по развитию образования РАНХиГС, предложили липецким профессорам и доцентам необычный формат задания. Опираясь на существующие тенденции развития региона до 2024 года, национальные проекты и федеральные образовательные стандарты, разработать программы по подготовке специалистов новых направлений, которые будут действительно востребованы на региональном рынке труда. И липецкие профессионалы не подвели! На суд московских экспертов было представлено пять креативных проектов под общим названием для непосвящённых «Новые профессии 2024года». Одна из команд, на пример, «нарисовала» портрет социального менеджера, работающего в сфере социального предпринимательства с людьми предпенсионного и пенсионного возраста. Столичные гости были приятно удивлены отличной сплочённостью всего коллектива и его высокой работоспособностью. «Мы посетили много филиалов. Вы показали очень хорошую командную работу и сумели на высоком профессиональном уровне выполнить за три дня тот объём работы, с которым другие команды справлялись за неделю и даже больше», - сказала в заключительном слове Ирина Апыхтина.

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Важно, что предложенные проекты смогут найти своё практическое воплощение в новых образовательных программах для студентов и курсах повышения квалификации государственных служащих, реализуемых в Липецком филиале РАХиГС.

Напомним, что Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ является крупнейшим российским вузом с 60-ю филиалами в разных регионах страны.

Реклама Фото предоставлено Липецким филиалом РАНХиГС