НЛМК продолжает развиваться благодаря людям

Заслуженный металлург России Александр Карташов отработал на НЛМК почти 50 лет и застал самые ключевые изменения на заводе. При нем запускали аглофабрику, строили доменные печи и меняли технологию производства стали. Опираясь на бесценный опыт, он может сказать молодому поколению, что основа профессии металлурга – это честный труд и ответственное отношение к своему делу.

Александр Васильевич пришел на завод в 18 лет в 1957 году, сразу после окончания школы. Его взяли на работу рабочим в доменный цех. Работа была ответственная, впрочем, как и любая другая на металлургическом заводе, приходилось привыкать и многому учиться. Через год Александр ушел в армию, откуда снова вернулся на родной комбинат.

– У меня не было сомнений в выборе профессии, я специально перебрался в Липецкую область из другого региона ради металлургического завода, – вспоминает Александр Васильевич. – Учился хорошо, шел на золотую медаль, но перспектив не видел. Поэтому приехал в Липецк, чтобы стать металлургом.

После армии Александр, работая на заводе горновым, параллельно поступил в Институт стали и сплавов – нынешний ЛГТУ. Было это непросто: когда сверстники ходили на танцы, молодой металлург отдавал все время работе и учебе, жил в общежитии. Но со временем все труды окупились.

В 1962 году Александр Васильевич участвовал в пуске доменной печи №3.

– Аглофабрики тогда еще не было, первую машину запустили в 1964 году, – рассказывает металлург. – Без агломерата технологический процесс был намного сложнее, но стране был очень нужен новолипецкий чугун. Хоть и было трудно, производство чугуна росло. С запуском аглофабрики стало намного легче.

На третьем курсе института, в 23 года, молодой металлург женился, появился сын и совмещать учебу с работой стало сложнее. Но Александр точно знал, что металлургию не бросит, поэтому решил перейти в металлургический техникум, который окончил с отличием. Как раз в этот период завод выделил молодой семье квартиру в центре Липецка, на улице Горького. Тогда же Александр Васильевич стал мастером цеха.

– Не скажу, что работать стало легче, наоборот – появилось больше ответственности, – рассказывает ветеран труда. – У меня в подчинении вместе с горновыми, водопроводчиками и машинистами крана было 18 человек, и нужно было смотреть за каждым. Если кто-то не являлся без уважительной причины, я ехал после смены к нему домой, выяснял в чем дело. Телефонов ведь тоже не было.

Гораздо проще стало и с развитием технологии производства стали. Сейчас все показатели работы доменной печи можно увидеть на пульте управления, где множество датчиков выдают полную информацию. Система автоматически регулирует давление воздуха температуру и другие параметры. А в 60-е годы, по словам заслуженного металлурга, вместо нынешней электронной панели висела доска, на которой вручную писали показатели производства. Почти все приходилось определять чуть ли не на глаз, где шлак идет слишком вязкий, где малоподвижный. Требовался опыт и мастерство, чтобы следить за состоянием чугуна в печи.

Несмотря на все сложности в условиях тех лет, Александр Карташев не жалуется на жизнь. Помимо работы он успевал участвовать в общественной жизни комбината, в субботниках увлекался футболом и волейболом, ездил с семьей по комбинатовским путевкам в санатории и к морю.

Александр Васильевич признается, что в работе всегда придерживался принципа быть честным во всем, не пытался уйти от ответственности. Он проработал на НЛМК до 2003 года. Заслуженный металлург рассказал, как менялся комбинат на его глазах. Постоянно усовершенствовалась технология производства стали. Это влияло на объемы, скорость производства и качество. Труд в адских и опасных условиях заменила техника. Мастерам уже не надо бегать по цеху к каждому рабочему, все можно было увидеть по камерам, что позволило больше внимания процессу производства.

– Но даже в нынешних условиях, когда по большей части все автоматизировано, нельзя полагаться только на технику и относиться к работе спустя рукава, – уверен металлург с полувековым опытом. – В доменной печи ничего нельзя пускать на самотек, ни тогда, ни сейчас. Кто знает, как бы развивался комбинат, если бы мы относились к работе равнодушно. Сколько заводов закрылось, а НЛМК стоит и продолжает развиваться благодаря людям и их ответственному отношению.

За добросовестный труд Александру Карташову присвоены звания почетного металлурга России и заслуженного металлурга России.

Сейчас на НЛМК работает его сын, который также пошел на комбинат сразу после армии, получил образование и теперь трудится специалистом по электрооборудованию.