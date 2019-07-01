НЛМК подарил липчанам праздник спорта

Сама природа, казалось, благоприятствовала проведению Корпоративных игр – на смену изнуряющему летнему зною пришла комфортная прохлада, но спортивные баталии, тем не менее, были жаркими. Корпоративные игры в этом году были приурочены к 85-й годовщине выпуска первого новолипецкого чугуна. В течение двух дней сильнейшие спортсмены компании соревновались в баскетболе, мини-футболе, волейболе, эстафетном плавании, настольном теннисе, гиревом спорте, бадминтоне, стендовой стрельбе и легкоатлетическом многоборье. Фактически НЛМК организовал на радость спортсменам и липецким болельщикам малую Олимпиаду. В Играх приняли участие более 250 работников Новолипецкого комбината, предприятий НЛМК-Урал, НЛМК-Калуга, Алтай-Кокса, Стойленского ГОКа, Стагдока и Доломита.

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- Как компания мы хотим стать мировым лидером в своей отрасли, для нас это новая дорога. И сегодня стать успешным без вовлечения в спорт и здоровый образ жизни невозможно. Мы сделаем все, чтобы вам здесь было интересно, - отметила в своем приветственном слове к гостям, болельщикам и участникам Игр директор по персоналу НЛМК Ирина Ефимчук, которая пожелала спортсменам успехов, побед и удачи.

И сразу после торжественной церемонии начался увлекательный спортивный марафон.

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«Только победа»

Принято считать, что в спортивных состязаниях главное не победа, а участие, но «прицел» у всех участников был только на победу. С таким боевым настроем выходила на спортивную арену каждая из команд-представителей восьми предприятий компании. А выясняли они кто из них «самый-самый» на площадках спорткомплексов «Новолипецкий», «Нептун» и «Спортпарк», а также на стрелково-стендовом комплексе. И к чести спортсменов они показали, что умеют биться до конца – ни одна из команд не осталась без победы в какой-либо из спортивных дисциплин.

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- Турнир был сложный, но мы победили. У нас был настрой на первое место, и все команды были нами повержены, мы стали сильнейшими, - делится довольный Олег Байда, капитан волейбольной команды НЛМК, инженер ремонтного управления.

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Свои лучшие волевые качества и спортивное мастерство показали также футболисты и пловцы, гиревики, бегуны, стрелки и теннисисты, многие из которых улучшили свои личные спортивные достижения.

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Космос и бадминтон

Казалось такое малосочетаемо, но это на первый взгляд. У мастеров экстра-класса волан после удара разгоняется до «космических» 500 км/ч. Не всем известно, что Юрий Гагарин был мастером спорта по бадминтону, и с его легкой руки ракетки и воланы до сих пор используются для подготовки космонавтов. «Бадминтонную традицию» успешно продолжил российский космонавт, командир 54-й экспедиции на МКС Александр Мисуркин, впервые сыгравший «там, за облаками» с коллегами в бадминтон.

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На Игры Герой России, космонавт-испытатель прибыл не только в качестве почетного гостя. Он показал класс игры в бадминтон в парном разряде, одолев в товарищеском матче (причем победитель определился в третьем сете) мастеров из команды НЛМК.

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- Считаю, что бадминтон и вообще спорт – это то, что делает нашу жизнь дольше и качественней, - заметил Александр Мисуркин. – Я очень рад, что липчане активно занимаются спортом, и то, что НЛМК проводит такие игры – это круто, вы многим показываете, как надо это делать и «держите марку».

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«Позитивные джоули» – для всех

Скучать болельщикам, пришедшим «поболеть за своих» точно не пришлось. Азарта, волнений и драйва всем хватило сполна. Сами зрители (вход для всех был свободный) могли не только наблюдать за спортивными перипетиями, но и стать участниками насыщенной развлекательной программы – для детей и взрослых. Футбольный дартс, аква-футбол, велотрек в интерактивной зоне, арт-фотозона «Генеалогическое древо», а еще аттракцион с «надувными акулами», мастер-класс по гигантским мыльным пузырям… И детишки, и взрослые, что называется, «оторвались» по полной в развлекательных зонах. А «размер» полученных положительных эмоций определялся количеством «позитивных джоулей», которые на свой счет мог получить каждый участник развлечений.

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- Впечатления самые позитивные, и настроение хорошее, и погода – все заводно, энергично, даже сами мяч попинали с внучкой, - делятся довольные пенсионеры Наталья и Александр, которые на подобных мероприятиях не впервые.

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- Отличный праздник спорта, здесь встречаю друзей, партнеров, всегда приходим с семьей. Все продумано, дети в восторге, да и мы тоже, - улыбаясь, замечает работник Стагдока Роман Сарычев.

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Завершились Игры красочным представлением юных артистов, награждением победителей и жеребьевкой проведения следующих Корпоративных игр. Причем первым делом награды вручили ребятишкам – детям сотрудников НЛМК, которые месяц назад участвовали в Липецком полумарафоне.

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А первое командное место завоевала команда НЛМК. Липчане победили в волейболе и баскетболе, завоевали «бронзу» в мини-футболе, показали класс в настольном теннисе, плавании и стендовой стрельбе. Следующая спартакиада Группы НЛМК состоится на Алтае, в городе Заринске. Принимающей стороной, получившей в поддержку денежный сертификат, станет предприятие Группы НЛМК «Алтай-кокс».

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Владимир КУЛИК. Фото автора.

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