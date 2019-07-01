2019-07-01T14:19:27+03:00
Общество

Агломерационный цех НЛМК отметил 55-летний юбилей

Всего за эти годы произведено 638 млн тонн агломерата
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Лучших работников агломерационного цеха НЛМК наградили корпоративными наградами в честь 55-летнего юбилея одного из основных производств предприятия. Юбиляров поздравили руководители комбината и профсоюзного комитета, для них организовали концертную программу с участием липецких исполнителей.

Агломерационный цех обеспечивает доменные печи комбината агломератом - железосодержащим сырьем. Его образовали в 1964 году. Первую продукцию получили при пробном пуске агломашины № 1 в декабре 1963 года. Вторую агломашину ввели в строй в 1967 году, третью - в 1972 году и четвертую – в 1973 году. Все основное технологическое оборудование на момент пуска было уникальным, изготавливалось впервые в стране. В настоящее время в цехе трудится более 640 человек. В 2018 году они произвели более 15,3 млн тонн агломерата. С начала текущего года уже выпущено около 7,3 млн тонн продукции. Всего за 55 лет работы работники цеха выпустили 638 млн тонн агломерата.

В цехе постоянно внедряются мероприятия для снижения воздействия производства на окружающую среду. В 2015 году реконструировали центральную аспирационную систему №2 и оснастили ее современным газоочистным оборудованием. Это позволило до 99% повысить эффективность очистки газа и на 6% снизить объемы выбросов пыли на Липецкой площадке. В 2017 году завершили реконструкцию системы аспирации на участках транспортировки извести, благодаря чему в 15 раз снизилось пыление сыпучих материалов. В настоящее время в цехе продолжается реконструкция автоматизированной системы управления шихтового отделения №2, прорабатываются планы по установке нового оборудования для перемешивания сырья и для контроля влажности и состава шихты.

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Видео об АГЦ по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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