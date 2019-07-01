Владимир Путин встретился с врио главы Липецкой области Игорем Артамоновым

Владимир Путин 1 июля провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы администрации Липецкой области Игорем Артамоновым, - сообщает сайт главы государства.

И.Артамонов: Скоро будет девять месяцев со времени нашей первой встречи, поэтому по некоторым вопросам мы уже что-то сделали. Что-то удалось, что-то нет. Команду удалось омолодить, привлечь качественных людей, из бизнеса пришли ребята в команду.

Подняли зарплату бюджетникам на 10 процентов, которые не вошли в Ваши майские указы. Посмотрели, там много очень было категорий, 43 тысячи людей, где-то один миллиард мы потратили.

Сделали новую систему общения с населением: жалоб много, есть отписки и так далее. У нас еще это не изжито, но уже стараемся, чтобы ответ был равен решению проблемы там, где мы можем это сделать. У нас средний срок ответа получился 10 дней (почти 10 тысяч обращений).

С дольщиками – из 20 домов по 19-ти мы нашли решения. Не скажу, что без сложностей, постоянно в ручном управлении. По одном дому, ему 13 лет, он уже непригодный [для достройки], мы будем просить помочь.

Я подготовил письмо, потому что там надо его сносить, и мошенничество там, очень большие проблемы. Вместо 148 квартир продали 330 квартир. Да, проблемный, самый большой дом по улице 50 лет НЛМК.

Серьезно улучшаем в этом году комфортную городскую среду, большой объем внебюджетных денег выделили. У нас в Липецке будет три новых парка, Елец (еще один крупный город) – еще четыре, и по малым населенным пунктам.

Владимир Владимирович, детские площадки попали как раз в точку. Оказалась колоссальная востребованность, то есть громадное количество реакций до сих пор приходит. Не делали давно детские площадки.

Сначала объявили, что 150, теперь и бюджет, и внебюджет – нашли деньги на 250 площадок, в этом году будем делать.

Немножко можно похвалиться. Очень большая проблема – аварийное жилье. Но мы одни из первых получили финансирование, и 2 июля будем 49 семей переселять. Надеюсь, что мы это сделаем первыми в России.

По фонду капремонта тоже мы продвигаемся, денег у нас достаточно, омолодили менеджмент – улучшается результат.

По инвестициям: 21 инвестпроект у нас в этом году, то есть много.

В агропромышленном секторе, создание рабочих мест – 2400. По сельскому хозяйству: по овощам закрытого грунта мы в тройке, по сахару – в тройке, хороший экспортный потенциал, то есть те планы, которые у нас есть, мы выполнили.

Транспорт. Когда я приехал, увидел, что старые ЛиАЗы ходят, купили 197 автобусов. Елец – полностью у нас обновлен автобусный парк, Липецк – частично, почти миллиард потратили. И межгородские, межмуниципальные перевозки тоже обновляем. Последний автобус сейчас приходит в этом месяце.

По социальной сфере. Три сельских дома культуры в этом году, то есть они маленькие, хорошие, компактные, две школы, ясли, детские сады с яслями. Мы должны к 2021 году закрыть полностью проблему с очередями по результатам нацпроекта. Три физкультурно-оздоровительных комплекса – Вам задавали вопрос на «Прямой линии».

В.Путин: Это в районах?

И.Артамонов: Липецк и Елец. Но схема как раз государственно-частное партнерство, когда на территории школ строится. Это как раз это движение.

Очень большой вопрос – экология. Мы подписали с нашим основным предприятием НЛМК на Питерском форуме меморандум, они почти 35 миллиардов тратят. У них будет новая «зеленая» энергетика, что имеется в виду: попутный конверторный газ, они теперь будут перерабатывать в электроэнергию. Снижение выбросов – на три тысячи тонн.

Будет у нас, Владимир Владимирович, к Вам просьба. И НЛМК, и липецкие очистные сооружения находятся рядом, в одном месте. И там примыкает жилой район, поэтому нам надо будет этот вопрос закрывать. У нас здесь по этапам все расписано, мы готовим проекты. Мы будем просить Вас поддержать.

Еще один пилот [пилотный проект], который мы развернули: две тысячи участков выдано многодетным семьям. Вы знаете, что большая проблема, потому что не было коммуникаций. Нас Министерство строительства поддержало. Со Сбербанком мы сделали кредитный продукт, которого не было. Сейчас работаем с жителями.

Но на ИЖС не распространяется льготная ставка шесть процентов. А у нас ввод жилья – 72 процента индивидуальное жилищное строительство. То есть наши многодетные семьи, получается, не очень хорошо вписываются в эту программу. Когда мы сейчас сделали коммуникации, отсыпали дороги, воду нам дали…

В.Путин: Да, на ИЖС не распространяется.

И.Артамонов: [У нас ИЖС] – 72 процента ввода, а мы – регион, который вводит очень много. У соседей в Воронеже – 80. И если бы можно было на нас как-то квотировать…

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/60869