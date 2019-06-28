Сотня участников конкурса «Лидеры региона» перешла в следующий тур

Подведены итоги второго отборочного этапа конкурса «Лидеры региона. Будь в команде!». По решению организационного комитета конкурса 100 участников, набравших по результатам тестирования максимальное количество баллов, прошли в следующий этап. Его проведет Липецкая региональная общественная организация «Коллегия психологов».

По условиям конкурса участники должны сделать «доброе дело» для жителей Липецкой области и рассказать о нем в своем видеоотчете.

«Нужно сделать доброе дело для жителей нашей области и рассказать об этом в своей визитке. Это может быть помощь малоимущим, акция памяти, субботник – любое доброе дело, главное, чтобы оно принесло пользу региону. Чем больше людей примут участие в вашей акции, тем лучше. Это покажет ваши лидерские качества, умение сплотить людей, объединить их для доброго дела. Я надеюсь, сотни, тысячи липчан увидят ваши добрые дела», – обратился к участникам врио главы регоиона Игорь Артамонов.

В видеовизитке профессиональные психологи оценят такие компетенции участников, как мотивация, организаторские способности и лидерские качества, умение структурно мыслить, логично выстраивать речь. Для оценки видеовизиток привлекаются 6 психологов-экспертов (по два независимых психолога-эксперта на одну визитку).

Среди участников, прошедших предыдущие этапы конкурса, 93% – жители Липецкой области, 7% – граждане Москвы, Воронежской, Курской и Орловской областей. 72% – мужчины. Среди конкурсантов 18% – государственные и муниципальные служащие, 36% – специалисты, 39% – руководители. Что касается возраста участников, то большая часть (60%) – молодые люди от 30 до 40 лет, 2 % – от 26 до 30 лет, 8% – в возрасте до 25 лет.

Первый региональный конкурс «Лидеры региона. Будь в команде!» проводится по инициативе врио главы администрации области Игоря Артамонова с целью выявления лидеров с высоким управленческим потенциалом и уровнем мотивации. Изменение системы управления областью он считает первоочередной задачей.

«Важно, чтобы во власть приходили молодые амбициозные люди. Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Такие управленцы должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры – это залог победы», – уверен Игорь Артамонов.