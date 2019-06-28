2019-06-28T10:57:18+03:00
Общество

Алексей Голубых: «В следующем году планируем войти в число крупнейших производителей самоклеящейся этикетки в России

Липецкая типография «ОптиФлекс» - один из удачных примеров, как можно стать важным партнером для заказчиков
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Компания специализируется на производстве этикеток для пищевых, химических, фармацевтических предприятий. На рынке типография работает с 2012 года и за это время охватила компании от Севастополя до Улан-Удэ. Генеральный директор типографии «ОптиФлекс» Алексей Голубых рассказал о становлении и перспективах своей компании.

- Алексей Валерьевич, как появилась идея создать собственную типографию?

- Не наобум, это точно. Я уже работал в полиграфической отрасли до того, как открыть собственное дело. Знал, с какими просьбами обращаются заказчики, был знаком с технологией производства, со спецификой оборудования. Для финансирования проекта оформил кредит — заложил квартиру. Еще до прихода оборудования, в течение нескольких месяцев с коллегами объезжал всех потенциальных заказчиков в Липецкой области и соседних регионах, чтобы проинформировать о скором запуске производства и возможности оперативного обеспечения предприятий самоклеящейся этикеткой. Для наработки клиентской базы типография старалась участвовать во всех отраслевых выставках. В общем, одновременно работали над совершенствованием технологий для повышения качества производимой продукции и созданием имиджа компании. Отдачу ощутили в начале 2014 года, когда появились клиенты, которые пришли к нам сами, по отзывам прежних заказчиков.

Сегодня «ОптиФлекс» - это целый производственный комплекс с современными высокопроизводительными печатными линиями, где установлено итальянское оборудование, пятью контрольно-инспекционными машинами, участком производства печатных форм, собственной дизайн-студией, сервисной службой, службой контроля качества, парком автомобилей. В марте текущего года запущен цифровой участок, который позволяет в короткие сроки предоставить минимальные партии этикеток (даже от 1 экземпляра). В целом на счету компании более 20 тысяч разработанных дизайнов, которые уже знакомы потребителям.

- То есть, заказывая этикетку, клиент получает не только напечатанную картинку с информацией о товаре?

- Да. В дизайнерской студии компании семь штатных дизайнеров, которых мы вырастили сами. За несколько часов ребята подготовят сразу несколько вариантов будущих этикеток. Предприятия пищевой промышленности знают, что получат необходимые этикетки в кратчайшие сроки — им не придется останавливать процесс выпуска той же колбасы, потому что закончилась этикетка, в пределах Липецкой области по готовым оттискам мы подвезем необходимое количество в течение рабочей смены, в ту же Москву — за двое-трое суток.

Сегодня наши основные заказчики — предприятия пищевой промышленности, для них важны внешний привлекательный вид, четко читаемая на этикетке информация, скорость поставок. Однако разработки наших дизайнеров можно увидеть и на товарах бытовой химии, парфюмерно-косметических продуктах, автомобильных товарах, инструментах.

- Откуда берете идеи?

- Регулярно посещаю профильные выставки как в стране, так и за рубежом, изучаю специализированную прессу…. Типография старается использовать новые идеи для нашего потребителя.

- Пользуетесь ли вы бюджетной поддержкой?

- По возможности не избегаем. Например, есть субсидирование, которое позволяет компенсировать до 50% затрат на оборудование, но не более 3 млн. рублей. Очень помогают «дешевые» кредиты, которые сегодня можно получить в рамках программы поддержки развития бизнеса Минэкономразвития РФ.

Мы развиваемся — ежегодный прирост объема продукции составляет 15%-17%, думаю, переход на новые мощности даст новый толчок, и к 2020 году осуществим мечту войти в число крупнейших производителей самоклеящейся этикетки в России с объемом более 10 000 000 кв. метров в год.

К слову, качество продукции типографии «ОптиФлекс» подтверждается не только отзывами клиентов — в нынешнем году генеральный директор Алексей Голубых стал почетным полиграфистом национальной ассоциации полиграфистов России. В целом на счету компании немало наград.

Рынок этикетки растет, и компания планирует развиваться вместе с ним.

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Автор Светлана Васильева

ИСТОЧНИК KP.RU

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