«В таможне роль человеческого фактора сегодня минимизируется»

Как изменилась за это время работа таможни? Каковы сегодняшние тенденции развития? Без каких качеств не обойтись современному таможеннику? На эти и другие вопросы отвечает и.о. первого го заместителя начальника Липецкой таможни Геннадий Негробов.

- Геннадий Александрович, липчане в Центральном таможенном управлении в «золотой середине», неизменно показывают устойчивую работу. Какова нынешняя ситуация?

- У нас традиционно стабильный коллектив, показатели, мы на хорошем счету в ЦТУ с самого начала образования Липецкой таможни. Стаж работы многих наших сотрудников превышает 20-25 лет, они никогда не были замечены в коррупционных делах. Несмотря на свою компактность наша таможня по объемам работы одна из ведущих в Управлении (27% грузооборота на экспорт в ЦФО). За 2018 г. у нас экспортировано более 9 млн тонн всевозможных товаров. По собранным платежам объемы чуть менее 2% от объемов ЦФО, что связано с политикой господдержки экспорта – без взимания сборов за таможенное оформление. Тем не менее в прошлом году нами собрано в бюджет 10,6 млрд рублей –растут поставки в регион средств производства, появляются новые резиденты ОЭЗ «Липецк», на Елецкой площадке готовится создание крупного кластера.

- Какие новые тенденции развития в таможенной службе?

- В рамках концепции развития ФТС идут организационно-штатные мероприятия, реструктуризация, которая затронет и нас. Теперь декларации будут подаваться в 16 Центров электронного декларирования по всей стране. У нас в регионе останутся все таможенные посты, для наших экспортеров-импортеров поменяется фактически лишь электронный адрес, непосредственная работа с товаром остается неизменной.

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- У каждого этапа времени свои требования, наверняка за четверть века в Липецкой таможне многое поменялось…

- Изменения кардинальные, сделан технологический рывок. Если в начале 90-х каждый участник был жестко привязан к таможенному органу, в котором был зарегистрирован, то сейчас предприятие может подавать декларацию в любой таможенный орган РФ. Будет решаться задача и диспетчеризации деклараций. Если в 1993 году норматив по выпуску таможенной декларации был 10 рабочих дней, то сейчас он составляет: по экспорту не более 1,3 часа, по импорту – не более суток. И мы в лидерах по срокам выпуска (экспорт за 0,22 ч).

Уже 3-й год работаем с системой автоматической регистрации деклараций и выпуска, человеческий фактор здесь исключен. Мы выполняем все целевые ориентиры – доля выпуска «автоматом» по экспорту - 74,3%, по импорту – 68,9%, срок принятия в автоматическом режиме порядка 2 минут. Сейчас стоит задача переноса основной тяжести контроля с момента таможенного оформления – на момент контроля после выпуска.

В мае 2019 г. внешнеторговые операции оформили 182 участника ВЭД Липецкой таможни, основная масса которых добропорядочные, с «белой историей». Больше 80% объемов декларирования участников – в «зеленом секторе», причем категорирование участников идет автоматически, в режиме реального времени. Уровень информатизации постоянно растет, роль человеческого фактора (равно как и коррупционных рисков) минимизируется.

- Поменялись, очевидно, и требования к кадрам. Какими сегодня качествами должен обладать таможенник?

- Очень важно помнить о традициях. Вспоминается известная фраза про «холодную голову, горячее сердце и чистые руки», которая актуальна и сегодня. Человек должен быть в первую очередь честен, а также компетентен, постоянно заниматься самообразованием. Необходим и аналитический склад ума, стрессоустойчивость, умение принимать решения в короткий промежуток времени. И наши сотрудники сполна отвечают высоким требованиям. Из 4-х групп профпригодности, по оценкам психологов,

коллектив Липецкой таможни находится в высших 1 и 2 группах, это о многом говорит.

Хочу пожелать сотрудникам душевного спокойствия и хорошего здоровья, веры в лучшую перспективу.

Владимир КУЛИК. Фото автора.