2019-06-28T11:46:04+03:00
Общество

«Ростелеком» начал установку систем видеонаблюдения в Липецкой области

«Ростелеком» начал установку систем видеонаблюдения в девяти районных центрах. Липецкой области
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Работы выполняются в рамках реализации в регионе программы «Безопасный город». В ходе проекта цифровой провайдер проложит более десяти километров оптики и развернёт сети VPN, которые объединят 85 камер видеонаблюдения и районные дежурные диспетчерские службы (ЕДДС). В проекте будет использовано решение «Виртуальная частная сеть» для бизнеса – один из наиболее востребованных сервисов «Ростелекома».

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Развёртывание систем видеонаблюдения – первый этап реализации программы «Безопасный город» в Липецкой области. Специалисты «Ростелекома» протянут более десяти километров оптоволокна, установят опоры для камер в социально значимых местах и разместят телекоммуникационное оборудование в районных центрах ЕДДС. На этой инфраструктуре мы развернём своё стандартное решение VPN, соединив районные пункты управления между собой и с главным областным ситуационным центром МЧС в Липецке».

Система видеонаблюдения, как часть проекта «Безопасный город», поможет обеспечивать безопасность жителей. Комплекс оснащен функциями распознавания лиц и номеров автомобилей. Данные с камер поступают по защищенным VPN-каналам в районные центры единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Это позволит специалистам центров быстро распознавать чрезвычайную ситуацию и сразу направлять на место событий службы оперативного реагирования: полицию, скорую помощь и другие.

Сервис VPN от «Ростелекома» позволяет объединять разрозненные офисы и филиалы в единую защищённую сеть. Сервис позволяет обеспечить безопасный документооборот, видео- и аудиоконференцсвязь, корпоративную телефонию.

Подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно получить по телефону бесплатной горячей линии 8 800 200 3000, на официальном сайте компании или в центрах продаж и обслуживания клиентов.

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»

ИСТОЧНИК KP.RU

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