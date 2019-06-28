2019-06-28T14:04:26+03:00
Общество

Завод по производству биопластика из пшеницы построят в ОЭЗ «Липецк»

Планируется запустить первую очередь инновационного предприятия к 2021 году
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В особой экономической зоне «Липецк» появится инновационный производственный комплекс по переработке пшеничного сырья на крахмалы и биополимеры. На площадке будущего предприятия компании «Рустарк» заложили капсулу времени. В торжественной церемонии приняли участие врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, партнёр проекта «Рустарк» Иван Тырышкин и спикер областного парламента Павел Путилин.

Как сообщил врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов, новый резидент ОЭЗ ППТ «Липецк» - завод «Рустарк» специализируется на глубокой переработке пшеницы. Предприятие в Липецке будет выпускать крахмалы и биополимеры, которые считаются инновационными материалами и используются для производства экологически безвредных биопластиков.

«Это в чистом виде инновационный проект. Будут применяться передовые технологии, на которые сегодня делает ставку весь мир при производстве биоразлагаемых материалов, – рассказал партнёр проекта «Рустарк» Иван Тырышкин. – Инновации заключаются в том, что мы в качестве возобновляемого источника сырья используем пшеницу. Это новое слово в экологии. Такие биополимеры имеют более быстрый срок разложения, в отличие от пластика и полиэтилена».

Производство уникальное не только для Липецкой области, но и для России в целом. На сегодняшний день «Рустарк» единственная компания в стране, запускающая производство модифицированных крахмалов. Из подобных материалов можно производить одноразовую посуду, упаковку и даже одежду.

Согласно инвестиционному плану завод «Рустарк» должен выйти на полные мощности в течение 10-15 лет. Предусмотрено четыре этапа развития проекта. Первый будет реализован до 2021 года. К этому времени переработка составит около 500 тонн пшеницы в сутки.

«Именно такие инвесторы в сельском хозяйстве нам нужны сегодня, – подчеркнул врио главы региона Игорь Артамонов. – Мы производим большой объём сельскохозяйственной продукции, но пока у нас относительно простая переработка. То, что будет построено здесь – очень наукоёмкое, экспортно ориентированное и импортозамещающее производство. Это то, куда мы хотим двигаться, развивая сельское хозяйство в Липецкой области».

Капсулу времени, заложенную месте строительства производства, планируют вскрыть в 2035 году. К этому моменту компания «Рустарк» рассчитывает сформировать в Липецкой области промышленный кластер, который будет производить востребованные на мировом рынке биокомпоненты для производства экологически чистых биопластиков из возобновляемого сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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