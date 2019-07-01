2019-07-01T15:49:37+03:00
Общество

Команда Липецкого филиала РАНХиГС призер соревнований по баскетболу 3х3

В Ельце прошел региональный турнир Всероссийских соревнований среди студентов
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При поддержке Общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз», Общероссийской общественной организации «Российская Федерация Баскетбола» и Некоммерческой организации «Ассоциация студенческого баскетбола» в г.Ельце прошел региональный турнир Всероссийских соревнований среди студентов по баскетболу 3х3.

Баскетбол 3х3 пришел в Россию в 90-х годах с массовыми и молодежными турнирами. Летом 2017 года баскетбол 3х3 был официально признан олимпийским видом спорта и включен в программу летних Олимпийских игр 2020 в Токио. Этот проект - единственное в своем роде соревнование по уличному баскетболу среди студентов России. Он объединяет студентов-спортсменов из разных уголков страны на своих турнирах и формирует студенческую уличную культуру.

Тем примечательнее успех команды Липецкого филиала РАНХиГС, ставшей финалистом проведенных соревнований. Команда в составе Чеботарева Евгения, Зайцева Дмитрия, Чурилова Антона и Соседова Ильи уступила только хозяевам турнира из Елецкого государственного университета и заняла 2 место среди юношей-студентов Липецкой области.

Реклама Фото предоставлено филиалом РАНГиГС

ИСТОЧНИК KP.RU

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