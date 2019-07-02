Администрацию Липецка обязали 2.5 года возить воду в поселок Северный Рудник

Администрацию Липецка обязали в течение 2.5 лет возить питьевую воду в поселок Северный Рудник. В суд подал региональный Роспотребнадзор. Согласно материалам суда, вода, которой пользуются жители 25 домов и детского сада №25, не соответствует санитарным требованиям. Жители поселка берут воду из скважины на улице Кузьминская. Но скважина не значится на балансе ЛГЭКа и никто ее не обслуживает. Соответственно плата за воду никому не начисляется. Также у воды повышенная жесткость и много нитратов.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, администрации города не раз сообщали о ситуации, но по данным Роспотербнадзора, никто не отреагировал.

В районном суде мэрия не признала требования надзорного органа. При этом чиновники не отрицали, что в садик и дома поступает плохая вода, но считали, что отвечать за это должен кто-то другой. С позиции администрации, мэрия обязана «организовать» водоснабжение, то есть проложить трубы, а «обеспечить» водой уже должны коммунальные компании. Также мэрия заверяла, что вода не настолько плохая, чтобы возить ее жителям дополнительно.

В ходе суда выяснилось, что в поселке есть другой водозабор с качественной водой, но подключить к нему 25 проблемных домов и садик не могут – на всех воды не хватит. При этом чиновники стоят там еще одну скважину, которая сможет обеспечить нормальной водой весь поселок. Но ее построят только в 2023 году.

Также в суде доказали, что вода действительно плохая именно настолько, что людям нужна другая. Содержание нитратов в ней выше нормы в два раза – 90 миллиграмм на литр, а должно быть 45 мг/литр. Это создает явную угрозу для здоровья жителей. По итогу Советский суд Липецка обязал администрацию обеспечить поселок хорошей водой до 1 января 2022 года. А пока нормальное водоснабжение не наладят, чиновники должны возить людям воду. Также уведомлять жителей через СМИ о качестве воды.

Решение районного суда пытались обжаловать в областном, но жалобу оставили без удовлетворения. В настоящее время решение областного суда вступило в силу.