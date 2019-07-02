2019-07-02T20:01:12+03:00
Общество

Администрацию Липецка обязали 2.5 года возить воду в поселок Северный Рудник

25 домов и детский сад получают воду плохого качества
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Чиновники должны возить людям воду до 2023 годаЧиновники должны возить людям воду до 2023 годаФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Администрацию Липецка обязали в течение 2.5 лет возить питьевую воду в поселок Северный Рудник. В суд подал региональный Роспотребнадзор. Согласно материалам суда, вода, которой пользуются жители 25 домов и детского сада №25, не соответствует санитарным требованиям. Жители поселка берут воду из скважины на улице Кузьминская. Но скважина не значится на балансе ЛГЭКа и никто ее не обслуживает. Соответственно плата за воду никому не начисляется. Также у воды повышенная жесткость и много нитратов.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, администрации города не раз сообщали о ситуации, но по данным Роспотербнадзора, никто не отреагировал.

В районном суде мэрия не признала требования надзорного органа. При этом чиновники не отрицали, что в садик и дома поступает плохая вода, но считали, что отвечать за это должен кто-то другой. С позиции администрации, мэрия обязана «организовать» водоснабжение, то есть проложить трубы, а «обеспечить» водой уже должны коммунальные компании. Также мэрия заверяла, что вода не настолько плохая, чтобы возить ее жителям дополнительно.

В ходе суда выяснилось, что в поселке есть другой водозабор с качественной водой, но подключить к нему 25 проблемных домов и садик не могут – на всех воды не хватит. При этом чиновники стоят там еще одну скважину, которая сможет обеспечить нормальной водой весь поселок. Но ее построят только в 2023 году.

Также в суде доказали, что вода действительно плохая именно настолько, что людям нужна другая. Содержание нитратов в ней выше нормы в два раза – 90 миллиграмм на литр, а должно быть 45 мг/литр. Это создает явную угрозу для здоровья жителей. По итогу Советский суд Липецка обязал администрацию обеспечить поселок хорошей водой до 1 января 2022 года. А пока нормальное водоснабжение не наладят, чиновники должны возить людям воду. Также уведомлять жителей через СМИ о качестве воды.

Решение районного суда пытались обжаловать в областном, но жалобу оставили без удовлетворения. В настоящее время решение областного суда вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Роскачество проверило цельнозерновой хлеб: какой самый полезный
Самый любимый хлеб всех худеющих и придерживающихся ЗОЖ - мультизерновой с добавлением овсяной муки, отрубей, семян льна, тыквы, подсолнечника, орехов и так далее. Правда ли, что он более полезен, чем обычный, выясняли эксперты [5 мифов]
Новости 24
В Липецкой области падает рождаемость и растет убыль населения
Липчан предупреждают о перебоях с водой и отключении света
В Липецкой области нашли редкого жука-усача
В Липецке уличный грабитель душил женщину ремнем
В Липецке снова пропала 13-летняя школьница
Под Липецком будут судить садиста, который забил до смерти престарелую мать
В Липецке задержали водителя, который сбил насмерть женщину и сбежал
Ключи от квартир в микрорайоне "Звездный" получили 159 липчан из аварийных домов
Под Липецком поймали второго участника разбоя с убитой ради иконы пенсионеркой
Гражданин Молдовы продавал в Липецке автомат Калашникова с полным магазином
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
Под Липецком с трассы вылетела автоцистерна с опасным веществом
В Липецке лоб в лоб столкнулись внедорожник и "Лада Ларгус"
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
В Липецке подростки угнали мопед и мотоцикл
НЛМК преобразит Парк металлургов в современное экопространство
Под Липецком "Лада-Гранта" сбила 4-летнюю девочку