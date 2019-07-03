Игорь Артамонов: «Быханов сад будет уникальным парком в Черноземье»

Масштаб работ по благоустройству парка "Быханов сад" в Липецке оценил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров во время рабочей поездки в Липецк. Экскурсию по частично реконструированному парку провел врио главы региона Игорь Артамонов. Именно по просьбе руководителя области на обновление популярного места отдыха липчан Сбербанк направил 127 млн. рублей.

Чтобы создать уникальное общественное пространство, был проведен диалог со всеми участниками процесса. После многочисленных обсуждений с жителями был согласован проект, работы начались 1 мая. Согласно концепции "Шесть чувств", парк будет разделен на несколько зон – запаха с цветами и растениями, вкуса с фудкортом, тактильную для активного времяпрепровождения и территорию слуха с успокаивающей музыкой.

«Это будет уникальный парк во всем Черноземье. Сюда вложено много внимания и любви. Все зоны административной, спортивной, культурной активности и все постройки будут выдержаны в едином стиле. Красивые деревья, редкие кустарники - здесь максимально сохраняется существующее озеленение парка, используются экологичные материалы. Парк будет очень красивым», - подчеркнул Игорь Артамонов.

В парке демонтированы старое покрытие, опоры освещения, урны и скамейки. Уложено новая крупноформатная плитка. Сейчас рабочие протягивают подземный кабель для световых опор. На очереди – установка 248 урн и скамеек, входных групп, строительство образовательного павильона, амфитеатра, монтаж оборудования для спортивных и детских площадок.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров высоко оценил работу органов городской и областной власти по благоустройству общественных территорий.

«Регион активно включился в реализацию нацпроектов. Идет активное благоустройство, многие вопросы решаются комплексно. Этот парк, без сомнения, даст стимул для развития города как туристического центра», - подчеркнул Максим Егоров.

Заместитель министра строительства и ЖКХ также посетил Нижний парк, который комплексно благоустраивают в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На обновление территории выделено 176,112 млн. рублей, из них 133, 846 млн. рублей из федерального бюджета, 7, 044 млн. рублей направлено из областной казны, 35, 222 млн. рублей дает городская администрация.

Концепция благоустройства парка площадью 17 гектаров предполагает реконструкцию эстрады и площади перед ней, расширение зоопарка, создание шахматного сквера, читальни, фудкорта, детской площадки, бювета. В качестве покрытия основных тротуаров, площадей и пространств общего использования планируется применение крупноразмерных плит из бетона с гранитной крошкой. Подготовительные работы уже ведутся. В этом году заменят освещение, проведут благоустройство, озелените парка, установят малые архитектурные формы.

Также в ходе рабочей поездки заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров посетил двор у дома №14 на пр. Мира и дома № 14 по ул. Петра Смородина. Их благоустроили в 2018 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители поддерживают чистоту и порядок. Кроме того, замминистра осмотрел высотку на улице Яна Берзина. Последние несколько лет фасад дома был в «предаварийном» состоянии, жители вместе с управляющей компанией обратились в администрацию области и в Фонд капитального ремонта, в результате сроки ремонта были перенесены с 2029-2031 гг. на 2019г. Сейчас здесь активно идут работы по ремонту и утеплению с применением технологии «мокрого» фасада. Работы по реновации фасада ведутся с учетом софинансирования от администрации Липецкой области. Общая стоимость обновления составляет 21,079 млн рублей, 3,046 млн добавила областная казна.

«Необходимые работы обсуждаются вместе с жителями. Их гораздо больше, чем предусмотрено сметой капремонта, поэтому выделяем дополнительные средства из казны региона», - подчеркивает Игорь Артамонов.

«Радует, что идет диалог с жителями и идет комплексное благоустройство. Вместе с дворами делают ремонт фасадов, кровли. Во всех дворовых территориях люди принимали участие в принятии решений», - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.