2019-07-04T09:41:05+03:00
Общество

На НЛМК выбрали лучшего экскаваторщика

На НЛМК подвели итоги конкурса среди машинистов экскаваторов
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В нем участвовало более 40 лучших специалистов из четырех подразделений предприятия.

После проверки теоретических знаний конкурсанты выполняли практическое задание. Высокое профессиональное мастерство и отточенные навыки управления крупногабаритной техникой они показывали в исполнении таких непростых элементов, как с помощью ковша экскаватора снять каску со столба, забить гвоздь, закрыть спичечный коробок и других.

Точнее и правильнее всех с заданиями справился Владимир Косарев, представитель второго конвертерного цеха, который и стал победителем конкурса. Лучшим молодым машинистом экскаватора жюри назвало Сергея Успенского из агломерационного цеха.

Кроме денежных премий всех победителей и призеров наградили нагрудными значками, дипломами, сувенирами и подарочными сертификатами в спортивные комплексы «Спортпарк» и «Нептун». Победители также получат надбавки за профессиональное мастерство.

В 2019 году на НЛМК пройдет 36 различных конкурсов профессионального мастерства, в том числе 31 - по основным рабочим специальностям. Впервые организуют состязания среди лучших газорезчиков и водителей БелАЗов. В этом году также продолжатся традиционные конкурсы «Молодой специалист», «Лучший наставник», «Инженер года», «Мастер года» и «Молодой лидер». Студенты базовых учебных заведений комбината в течение года смогут стать зрителями финальной части профессиональных состязаний лучших специалистов предприятия.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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