Неверное решение: в деле нового кооператива 62 обманутых пайщика на 12 млн. рублей

В Липецке продолжают расследовать уголовное дело с очередным потребительским кооперативом, руководство которого сбежало с деньками пайщиков. Напомним, вкладчики КПК «Верное решение», офис которого находился в доме №29 по проспекту Победы, забили тревогу в мае этого года.

История мошеннического кооператива развивалось стандартно, как и в случае с «Капитал Инвест» – людям обещали хорошие проценты по вкладам и какое-то время их действительно выплачивали. Но в марте выплаты прекратились, руководство перестало выходить на связь, а двери офиса оказались закрыты. После в правоохранительные органы обратились первые четыре вкладчика, которые отнесли в кооператив более 4 млн. рублей.

Ряд уголовных дел возбудили по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК – особо крупное групповое мошенничество. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, сейчас в производстве следственного управление полиции 18 уголовных дел. В настоящее время потерпевшими проходят 62 пайщика, все жители Липецкой области. Они отнесли в кооператив более 12 млн. рублей.

Личность председателя кооператива, который сбежал с деньгами, пока не установили. Сейчас сотрудники полиции ищут всех причастных к хищению, а также жертв кооператива. По данным правоохранителей, потерпевших может быть гораздо больше. Поэтому полиция просит всех, кто делал вклады в КПК «Верное решение» обратиться в отдел по расследованию преступлений СУ УМВД России по Липецку. Адресу: Липецк, улица Талалихина, д. 9, контактный телефон: 8(4742) 25-92-50, 02 или в ближайшее отделение полиции.