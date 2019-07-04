Через фильтр: оцениваем шансы кандидатов на главное кресло Липецкой области

Девять кандидатов заявили об участии в выборах губернатора Липецкой области, которые должны состояться уже 8 сентября 2019 года. После понижения процента по муниципальному фильтру с семи до шести претендентам достаточно собрать всего 163 подписи.

Но большая часть депутатов - представители партии власти. Теоретически они могли бы создать определенные трудности для оппозиционных кандидатов. Однако такого желания никто из «Единой России» не декларировал. Более того, по нашим сведениям, дана негласная команда - не мешать депутатам самим принимать решение.

Да и в районах, кажется, многим поднадоела вечная борьба большой тройки - КПРФ, «Единой России» и ЛДПР. На местах все больше заметно желание, быть может, даже назло пропустить представителей малых партий. Остается следить за тем, воспользуются ли таким положением «темные лошадки» и смогут ли они перешагнуть необходимый рубеж муниципального фильтра?

Выбор селян?

Активисты липецкого отделения партии «Патриоты России» единогласно выдвинули на выборы своего 41-летнего лидера Андрея Григорьева. Он местный, родился в Липецке. Андрей Владимирович большую часть жизни работал в органах внутренних дел. Ветеран чеченской войны. Для муниципальных депутатов, большая часть которых живет в селе, человек с боевым прошлым всегда имеет авторитет.

Кроме того, нынешний председатель регионального Союза ветеранов ВДВ и спецназа ГРУ уже четыре раза выдвигался в областной и липецкий городской совет. Так что определенный политический опыт у него есть. Если в ближайшее время не случится какого-либо провала, а больших ошибок Андрей Григорьев пока не совершал, за него вполне могут подписаться местные депутаты.

Еще один общественник-патриот, 53-летний Вадим Давыдов, хоть и является уроженцем Пермской области, с начала «нулевых» живет в Липецке. Выдвинутый региональным отделением «Казачьей партии РФ», он уже сделал заявление, что будет уделять особое внимание проблемам ветеранов и пенсионеров. Вполне вероятно, что эти обещания заметят в селах Липецкой области.

Участие «Казачьей партии» в выборах главы нашего региона - это уже традиция. Правда, еще ни разу представителям фракции не удавалось добиться успеха. Пока малоизвестный липчанам кандидат делает ставку в том числе на решение конкретных проблем, например, с качеством продуктов питания. Такие понятные каждому вещи могут «зацепить» нужные голоса.

- Самое главное - нам нужно научиться разговаривать на таком языке, чтобы каждый селянин, учитель, врач, каждый человек села сказал: «Да, «Аграрная партия» - это та партия, которую я поддерживаю, которая отстаивает мои интересы», - такое заявление о политике своей фракции 55-летний Евгений Третьяков сделал еще несколько лет назад.

Главный «аграрий» области выступает защитником интересов селян, что дает право полагать - ему могут ответить взаимностью. Правда, учитывая, что еще в 2013 году он входил в центральный штаб ОНФ, настоящей оппозицией его считать нельзя. Третьяков может оказаться компромиссным вариантом для тех депутатов, кто категорически не желает пускать на выборы представителей из других регионов, но не готов приветствовать и ура-патриотические настроения.

Фото - Тимур Шарипкулов

Альтернатива

Тайным голосованием кандидатом на должность главы обладминистрации от партии «Справедливая Россия» была выбрана 49-летняя Лариса Ксенофонтова. Заметную избирательную кампанию она не ведет, вероятно, в надежде на то, что федеральная часть партии поможет ей преодолеть муниципальный фильтр.

Впрочем, за ее плечами есть политический опыт: Лариса Ксенофонтова была депутатом Липецкого облсовета пятого созыва и работала заместителем председателя природоохранного комитета. А в 2016 году была избрана депутатом облсовета уже шестого созыва по спискам партии «СР». Но на этот раз она стала зампредседателя комитета по социальным вопросам. Быть может, это будет учтено при голосовании.

«Опытный хозяйственник» - так характеризуют Андрея Плотникова сами представители местного отделения партии «Коммунисты России». По сути, этот кандидат выступает альтернативой для тех, кого не устраивает позиция КПРФ, но кто все равно придерживается коммунистических взглядов.

53-летний Андрей Плотников известен в регионе как один из лидеров местного предпринимательского сообщества. Он и глава местной «ОПОРЫ России», и создатель Клуба православных предпринимателей. Но пройти через «фильтр» он скорее сможет не как бизнесмен, а как человек, способный дать нечто новое коммунистам.

Если в поисковике задать словосочетание «липецкий оппозиционер», то в результатах запроса одним из самых частых будет имя Олега Хомутинникова. Впрочем, его акции, порой, мягко говоря, обескураживают. Например, этот человек возмущался тем, что президент России Владимир Путин во время рыбалки в Тыве катался на катере без спасательного жилета.

18 сентября 2016 года он был избран депутатом облсовета шестого созыва по спискам ЛДПР. Потом, правда, был исключен из партии из-за вступления в «Открытую Россию».

Теперь же избирается от «Парнаса». 36-летний липчанин мог стать самым ярким кандидатом от оппозиции, но в последнее время несколько потерял активность. Кроме того, едва ли местные депутаты оценят его ориентир на западные ценности.

Большая тройка

Сергей Токарев стал первым кандидатом на должность губернатора в Липецкой области. 41-летний участник от КПРФ во многом опирается на мощный партийный бренд. За месяц до назначения выборов началась активная рекламная кампания, но ее быстро свернули. Почему? Трудно сказать. Но те же баннеры явно помогли бы подтянуть узнаваемость претендента.

В интервью коллегам Сергей Токарев признался, что не шел целенаправленно в руководители региона, решение принимала партийная организация. Но он представляет себя в должности главы области. Вопрос лишь в том, хватит ли базы КПРФ для преодоления мунфильтра. Помочь ему с прохождением, конечно, могли бы из федеральной части партии, но непонятно, как на это отреагируют местные депутаты.

От ЛДПР на выборы выдвинут 42-летний Александр Шерин. Он не раз избирался в Рязани в Областную и Государственную Думы, но всегда только по спискам ЛДПР. Также пробовал занять должность губернатора, но яркой кампании не вел, так что результат оказался предсказуемым.

В Липецкой области у Александра Шерина было больше громких высказываний, вспомните хотя бы о переселении людей из ветхого жилья или о спасении пчел. Впрочем, пока нельзя сказать, выльются ли эти слова в конкретные дела. Проблема и в том, что он взялся в пух и прах критиковать «Единую Россию», а ведь практически все муниципальные депутаты - единороссы. Такое поведение повышает риски при прохождении фильтра.

После того как глава Липецкой области Олег Королев ушел в отставку, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Артамонов. За 27 лет работы в Сбербанке он выстроил карьеру и поработал в сложных регионах - Кавказ, Сибирь, Дальний Восток.

52-летний Игорь Артамонов до сих пор не был замечен в какой-либо ярой агитационной работе. Но едва ли ему стоит всерьез опасаться за прохождение фильтра. И дело тут не в том, что он уже власть. Новая команда Артамонова делает акцент на малых территориях. Он не делал широких жестов, а действительно решает те проблемы, что были отмечены в конкретных селах. И за это муниципалы вполне могут его уважать.