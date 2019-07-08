НЛМК открывает двери перед Днем металлурга

НЛМК открывает серию из шести экскурсий по производственным объектам предприятия, которые приурочены к Дню металлурга и 85-й годовщине выплавки первого новолипецкого чугуна. За полтора часа все желающие смогут посетить доменное и прокатное производства, побывать на «Лебедином озере» - единственном в России экологическом парке, который расположен на территории промышленного предприятия.

Жители и гости города могут выбрать для посещения комбината удобное для себя время 15, 16 и 17 июля. От комбинатоуправления НЛМК (пл. Металлургов, 2) в 10-00 и 14-00 будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении взрослых.

.

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефону или электронной почте: 441-931, mezhennov_de@nlmk.com (Дмитрий Меженов) и 441-461, nalivkina_av@nlmk.com (Анастасия Наливкина). В сообщении необходимо указать фамилию, имя и отчество, возраст и контактный телефон.

Всем записавшимся необходимо подойти за полчаса до начала экскурсии. Гостям выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без высоких каблуков. На экскурсию рекомендуется захватить с собой бутылочку питьевой воды.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: Лия МУРАДЬЯН.