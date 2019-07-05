Липецкий профессор поделился опытом с японскими коллегами

Преподаватель Липецкого филиала РАНХиГС, профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Николай Петрухинцев в конце июня 2019 г. (20-29 июня) на основе гранта университета Мэйдзи в г. Токио, выигранного в ходе конкурса проектов этого университета в области международного сотрудничества, совершил поездку в г. Токио (Япония) в статусе приглашенного исследователя.

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Частный университет Мэйдзи, основанный в 19 веке либеральными японскими юристами Тацуо Кисимото, Кодзо Мияги и Мисао Ясиро, возник вскоре после начала эпохи великих буржуазных реформ в Японии, стартовавших в 1868 г. и аналогичных буржуазным реформам в России 1860-х-1870-х гг. Эти реформы, известные в истории Японии под именем «реставрации» или «революции Мэйдзи», привели к стремительному рывку в развитии Японии и к началу XX века вывели ее в число мировых держав с лидирующей в Азии экономикой. Университет, созданный через десятилетие после начала реформ, в 1881 г., получил свое название в честь этих реформ и был создан в духе их идеологии, для подготовки молодых японцев к осуществлению модернизации и европеизации страны. Он входит в число шести наиболее престижных университетов Японии. В университете обучаются более 30 тыс. студентов; основной университетский кампус передовой современной архитектуры находится практически в центре Токио, в культурном интеллектуальном квартале Очяномидзу; второй, новый университетский кампус – в нескольких остановках метро относительно недалеко от центра.

В ходе поездки Н.Н. Петрухинцев выступил 21-22 июня с двумя докладами по истории и культуре России в научных семинарах, проводимых научными сообществами филологов-славистов и историков, занимающихся Россией.

Большой честью было начать научную программу визита 21 июня с доклада по теме из области истории русской культуры в руководимом профессором Сузуму Нагайо семинаре славистов и историков в столичном университете Васэда – одном из двух самых престижных частных университетов Японии, выпускниками которого были пять из десяти премьер-министров Японии последних лет и известный писатель Харуки Мураками. Второй доклад, посвященный сравнительному анализу двух модернизационных военных реформ России, проведенных в середине XVII и в начале XVIII века царем Алексеем Михайловичем и его сыном Петром I, был сделан на симпозиуме по теме «Модернизация в истории России», организованном профессором Коити Тоекавой в главном корпусе университета Мэйдзи.

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В течение следующей недели Н.Н. Петрухинцевым для студентов и аспирантов разных курсов университета Мэйдзи в двух университетских кампусах была прочитана серия лекций, посвященных истории и культуре России XVI – начала XVIII вв., сопровождавшихся вопросами японских студентов и обсуждением рассматриваемых на лекциях сюжетов и проблем, а также совместно с профессором Тоекавой был проведен семинар со студентами, специализирующимися по истории России и европейских стран.

В университете сложилась самая мощная в Японии школа филологов-славистов, углубленно занимающихся изучением русского языка, литературы и культуры, поэтому живое обсуждение доклада и выступлений японских специалистов по русской литературе и культуре (в первую очередь профессора Томоо Каназава) было приятной неожиданностью.

Реклама Фото предоставлено Липецким филиалом РАНХиГС